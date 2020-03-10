إنشاء شعبة أصحاب المدارس الخاصة بالغرفة التجارية بالإسكندرية

تستهدف تنظيم العمل في نشاط أصحاب المدارس والعمل على النهوض به

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية لإنشاء شعبة أصحاب المدارس الخاصة، كإحدى الشعب النوعية الموجودة بالغرفة، وذلك عقب موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشائها لخدمة أعضائها وبحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قبل أيام القرار رقم 116 لسنة 2020 بإنشاء الشعبة النوعية لأصحاب المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واعتماد لائحة نظامها الأساسي علي أن تكون تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصاتها.

وتستهدف الشعبة تنظيم العمل في نشاط أصحاب المدارس والعمل علي النهوض به، واقتراح ما من شأنه تنمية وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنية وتوطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء.

كما تستهدف شعبة أصحاب المدارس الخاصة بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها علي مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.

الشعبة قد تسعى للعمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها

ومن المتوقع أن تسعى الشعبة للعمل علي حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط والتعرف علي الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة.

وكذلك ستعمل شعبة أصحاب المدارس الخاصة على دراسة ما يحال إليها من الغرفة أو هيئة مكتبها من موضوعات لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها وتبني برامج التدريب والتوعية .

وسيعمل هذا على تبادل الخبرات للارتقاء بمستوي الأداء بين الممارسين للنشاط ونشرها بين أعضائها وفق القواعد التي يقرها مجلس إدارة الغرفة واقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسيير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للغرفة لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة.

ومن المتوقع أن يتم التعاون من خلال الغرفة مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط ووضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسات لهذا النشاط .

وكذلك عدم منح شهادات أو ترخيص أو بطاقات أو توجيه المكاتبات أو المطالبات أو الدعوات إلي الجهات الإدارية والحكومية ووسائل الإعلام إلا من خلال الغرفة وألا تظهر أمام الغير باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن الغرفة.

وتضم الغرفة التجارية بالإسكندرية عشرات الشعب التجارية موزعة على عدة أقسام تتنوع بين قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمجموعة الغذائية والمجالات الطبية، وقطاع البناء والتعمير والتجارة الخارجية، والصناعات المتنوعة وتجارتها والنقل والخدمات، والتى من المقرر أن تنضم إليها شعبة اصحاب المدارس الخاصة.

وأنشئت غرفة الإسكندرية فى عام 1922 وكانت هي الداعم الدائم لحركة الغرف التجارية فى مصر فمن عام 1925 وهى تتبنى فكرة إنشاء اتحاد عام للغرف التجارية وقد ظهر للوجود بالفعل من خلال مؤتمر للغرف نظمته غرفة الإسكندرية بالتنسيق مع غرفة القاهرة وذلك فى فبراير من عام 1926.