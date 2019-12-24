الإسكندرية

إنشاء شبكة ري بالغابة الشجرية بمطروح لاستيعاب المياه المعالجة من الصرف

لسرعة عبور المياه المعالجة داخل الغابة
معتز محمود 4:41 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 4:41 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت أعمال إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية بالكيلو 9 بمرسى مطروح ، لاستيعاب كميات المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي للحد من نزول المياه على قرية علوش.

وتابع اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح ، أعمال إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية، لسرعة عبور المياه المعالجة داخل الغابة، يرافقه قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والسيد خلف نائب رئيس المدينة .

وقال المعداوي إن الهدف من الشبكة ري الأشجار وتقليص كميات المياه المعالجة بالأحواض الناتجة عن محطة الصرف الصحي للحد من نزول المياه على قرية علوش .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً