إنشاء شبكة ري بالغابة الشجرية بمطروح لاستيعاب المياه المعالجة من الصرف

بدأت أعمال إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية بالكيلو 9 بمرسى مطروح ، لاستيعاب كميات المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي للحد من نزول المياه على قرية علوش.

وتابع اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح ، أعمال إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية، لسرعة عبور المياه المعالجة داخل الغابة، يرافقه قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والسيد خلف نائب رئيس المدينة .

وقال المعداوي إن الهدف من الشبكة ري الأشجار وتقليص كميات المياه المعالجة بالأحواض الناتجة عن محطة الصرف الصحي للحد من نزول المياه على قرية علوش .