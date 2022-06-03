إنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية سمخراط في البحيرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة الحسيني أبو عيانة بمتابعة أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية سمخراط بطول 18 كم بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة 80% ومن المقرر نهو الأعمال شهر ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافه القطاعات والمجالات.

ووجه اللواء المحافظ بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد وتذليل مايعترضها من معوقات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والارتقاء بخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية بقرى ومدن ومراكز المحافظة.