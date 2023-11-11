إنشاء ساحة جديدة لانتظار الشاحنات المترددة على موانئ بورسعيد

بلغت معدلات تنفيذ الأعمال في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجوار كوبري النصر بامتداد شارع عزمي الموازي لميناء غرب بورسعيد 80% وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية.

وتابع اللواء عادل الغضبان اليوم السبت أعمال تنفيذ مشروع تطوير الساحة المقرر أن تستوعب 30 شاحنة من الشاحنات المترددة يوميا من وإلى موانئ غرب وشرق بورسعيد.

رافق المحافظ خلال الجولهة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد وعدد من مسئولي الجهات التنفيذية للمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم إنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة ، لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، كما استعرض معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الٱن .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف معدلات العمل وإنهاء المشروع فى أقرب وقت نظرا لأهمية هذه المناطق الحيوية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين من أهالي بورسعيد لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات .

وفى سياق متصل تفقد محافظ بورسعيد، ، استمرار أعمال رفع كفاء وتطوير شارع الحراسات الذي يقوم بتنفيذة شركة المقاولون العرب ، و جهاز تعمير سيناء ومنطقة تعمير بورسعيد، ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .