نادية صابراستقبل اللواء بحرى على شريف، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفد استشارى النقل البحرى واللوجيستيات للبنوك الممولة لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات، والذى يتضمن إنشاء رصيف بحرى لتداول الصب السائل برصيف السخنة 1 وتوريد 2 قاطرة بقوة شد 60 طنا بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار، وتكلفة إج

نادية صابر

استقبل اللواء بحرى على شريف، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفد استشارى النقل البحرى واللوجيستيات للبنوك الممولة لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات، والذى يتضمن إنشاء رصيف بحرى لتداول الصب السائل برصيف السخنة 1 وتوريد 2 قاطرة بقوة شد 60 طنا بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار، وتكلفة إجمالية للمشروع 10 مليارات دولار.

وأعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن المشروع يتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويا، و3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين وخط إنتاج البيوتادين والبنزين، ومن المقرر أن يتم البدء بالمشروع نهاية 2017.

وأضاف يوسف أن الغرض من الزيارة التعرف على إمكانية التشغيل وخدمات القطر والإرشاد والرباط وقدرة القاطرات وأماكن الانتظار وإمكانية ومتطلبات التشغيل الليلى وكيفية التخلص من المخلفات والنظم البيئية المتبعة بموانئ البحر الأحمر ومدى توافر عوامل الأمان والسلامة البحرية.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع باستقبال 200 سفينة / سنويا مع إمكانية زيادة عدد السفن مع تشغيل المشروع لتصدير المواد السائلة الفائض عن الاحتياجات المحلية من النافتا والبنزين والبولى بروبيلين.

وأشاد الوفد بإمكانيات الهيئة البشرية والمادية وتوافر المعدات اللازمة لتشغيل المشروع ومدى توافر القواعد والإمكانيات المتبعة بالموانئ واطمأن الوفد لاستمرارية التشغيل.

وأشار يوسف إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع زيارة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة للشركة واتحاد البنوك الممولة بنيويورك لبحث المشروع مع البنوك المانحة.