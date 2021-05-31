إنشاء خطوط نقل داخلي تربط بورسعيد ببورفؤاد لخدمة المشروعات السكنية الجديدة

ينتظر 15 ألف مواطن تسلم وحداتهم السكنية بمدينة بورفؤاد خلال العام الحالى ضمن المشروعات السكنية التى طرحتها وزارة الإسكان، والتى تتنوع بين الإسكان الاجتماعى والإعلان الثامن المعروف بمشروع الكراسة الزرقاء بالإضافة إلى وحدات اسكان استثماري.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وافق على الطلب الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي بإنشاء خط ميكروباص جديد لخدمة منطقة المرحلة الثالثة ببورفواد، استعدادا لخدمة القاطنين بالمنطقة، والمقرر تسلم وحدتهم السكنية خلال العام.

ويبدأ الخط الجديد من منطقة المواقف الجديد أمام سوق السمك الجديد مرورا بكوبري النصر حتى المنطقة السكنية.

وطالب النائب محافظ بورسعيد بمراعاة الوضع الاقتصادي للسكان الجدد وأكثرهم من الشباب حديثي الزواج في تسعيره الخط الجديد، بالتنسيق مع مرور بورسعيد بعدد حوالي 30 ميكروباص قابل للزيادة، واستحداث خطوط سرڤيس جديدة لاستعياب الأعداد الكبيرة المقرر تسكينها بتلك المنطقة بالمشروعات السكنية الجديدة.

وتنقسم الى خط جديد من المعدية إلي المنطقة “داخل بورفؤاد، وخط جديد يبدأ من أمام منطقة السوق الجديدة، مروراً بمنطقة الإستثمار ثم كوبري النصر حتى المنطقة والعودة.

وتعتزم محافظة بورسعيد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع أعمال إنشاء المدينة المليونية سلام مصر تطوير مدينة بورفؤاد وتنفيذ العديد من المشروعات السياحية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقع نزوحها للمنطقة.