إنشاء تحالف دولي تكنولوجي في النقل البحري يضم 21 منظمة عالمية

كشف الدكتور هشام هلال رئيس الجمعية العربية للملاحة، أنه تم انشاء تحالف دولي يضم في عضويته نحو 21 منظمة دولية وعالمية، تحت مسمى ” التحالف الدولي التكنولوجي للموانئ والنقل البحري ” خلال الأيام الأخيرة بالصين.

وأشار أنه تم اختيار الجمعية العربية للملاحة لتمثل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، كما تم اختيار رئيس الجمعية كنائب رئيس الاتحاد، والذي سيكون هدفه مناقشة المشكلات التي تواجه الموانئ العالمية، وآليات تحويلها الى موانئ خضراء خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال الحفل السنوي الذي عقدته الجمعية مساء اليوم في حضور أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية، والاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية، وهيئة ميناء الإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أنه تم اختيار رانده فاروق عبدالله رئيس شركة ايمكو للملاحة، كشخصية العام، حيث تقوم الجمعية باختيار شخصية سنوية يتم تكريمها في الحفل السنوي خلال شهر ديسمبر من كل عام.

ولفت ” هلال ” إلى أن رانده فاروق تولت رئاسة الشركة خلال عام 2011 وقامت خلال تلك الفترة بتطوير الشركة، وجذب العديد من الخطوط الملاحية العالمية للسوق المحلية، وعملت على تأسيس شركة ايمكو لوجستكس للأعمال اللوجستية، والتي تعد متخصصة في أعمال النقل والتخزين والتخليص الجمركي، بالاضافة الى تأسيس شركة ايمكو ترانس وايمكو للملاحة.

وقامت شركة إيمكو مؤخرا بضخ استثمارات فى عدة مجالات؛ أبرزها قطاع الطاقة وخاصة صديقة البيئة والغاز، خلال الفترة المُقبلة، مع التوسع فى إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية.

وكان قد أشار محمد حمودة، مدير العمليات بالشركة، إنها تشارك فى أعمال إنشائية بمشروع طاقة الرياح بخليج السويس بطاقة 250 ميجا وات.

وأضاف، أنَّ الشركة شاركت، مؤخرا، فى عدة مشروعات للطاقة، وتمثلت أعمالها فى الشحن والتفريغ والتخزين والنقل والتخليص الجمركى.

وأشار إلى أن قامت بشراء معدات النقل والمعدات المستخدمة فى الموانئ وخاصة الطاقة، لافتاً إلى أن الشركة تشترى معدات النقل من دول أوروبا، ويتم وضع خطة لشراء المعدات كل عامين، وأحياناً تضع الشركة خطة طارئة إذا ظهرت فرصة بعينها تطلبت شراء تلك المعدات.

وأشار إلى أن أعمال الشركة تتمثل فى النقل والتخليص الجمركى والشحن، وتسعى إلى تعاقدات فى مجال الإلكترونيات والكيماويات خلال الفترة المُقبلة.