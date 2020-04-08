إنشاء بوابة لتعقيم العمالة فى العاصمة الإدارية ضد “كورونا”

مع الإستفادة من إمكانات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتطهير وتعقيم جميع مواقع العمل والسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بعض شركات المقاولات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد من المواقع بدأت فى استخدام بوابة للتعقيم يمر من خلالها كل العاملين، للوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح الوزير- فى بيان صحفى- إن هذه الخطوة تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة فى العاصمة الإدارية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

و أضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بادرت، من خلال إمكانات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتطهير وتعقيم جميع مواقع العمل والسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و تابع : هناك إجراءات احترازية ووقائية من كورونا تم التشديد على شركات المقاولات المختلفة بتنفيذها، منها وجود مقياس للحرارة فى كل المواقع.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على سلامة وصحة العاملين، وضمان فرص عمل لهم، مثلما تحرص على استمرار مواقع العمل والإنتاج فى عملها.

وأوضح أن هناك متابعة يومية لتنفيذ الشركات للإجراءات الاحترازية والوقائية، مثلما هناك متابعة للموقف التنفيذى للأعمال، والعمل الآن يسير بوتيرة جيدة فى المواقع المختلفة .