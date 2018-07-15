إنشاء الشركة القابضة للاستثمار ومصممة أزياء للصم والبكم.. أهم فقرات التوك شو اليوم

رحاب صبحى:إنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى الثقافة والسينما موضوع"حدوتة مصرية " على النيل الثقافيةيستضيف برنامج " حدوتة مصرية " على قناة النيل الثقافية فى الثامنة مساءً دكتور زين عبد الهادى رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، ويدور النقاش عن إعلان وزارة الثقافة عن إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في

رحاب صبحى:

إنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى الثقافة والسينما موضوع”حدوتة مصرية ” على النيل الثقافية



يستضيف برنامج ” حدوتة مصرية ” على قناة النيل الثقافية فى الثامنة مساءً دكتور زين عبد الهادى رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، ويدور النقاش عن إعلان وزارة الثقافة عن إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية.

البرنامج تقديم هبة فهمى وفاطمة السردى.



جينات الإبداع عند المصريين ببرنامج ” من ماسبيرو” على الثانية



يستضيف برنامج “من ماسبيرو”، على القناة الثانية في السابعة مساء، الدكتور وسيم السيسي الخبير في علم المصريات.

ويدور الحوار عن جينات الإبداع عند المصريين منذ فجر التاريخ لدى القدماء، ومفهوم الإبداع وكيف نفعل هذا المفهوم في كل عمل.



ريمون مقار فى “الستات مايعرفوش يكدبوا” على سى بى سى



يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة سى بى سى فى الثالثة عصرا المنتج ريمون مقار.

ويدخل ريمون مقار، في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن، وأبرز الأعمال التي قدمتها شركة إنتاج فنون مصر، وكيف نجحت في تقديم النجوم بشكل مميز، مثل الفنان طارق لطفي، والفنان ياسر جلال، الذي قدم مسلسل “رحيم” في رمضان الماضي، ونال إشادة واسعة.



ويتطرق المنتج ريمون مقار، خلال حواره إلى المرأة، ودورها في حياته، ونجاحه في عالم الفن، كما يتحدث عن المجتمع، ورؤيته لدور الفن في تنمية المجتمع وأخلاقياته، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

البرنامج تقديم مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى، سهير جودة.



مصممة أزياء للصم والبكم فى “ست الحسن” على on e



يستضيف برنامج ” ست الحسن ” على قناة on e فى الثانية ظهرا، الذى تقدمة الإعلامية شريهان أبو الحسن فى فقرته الاولى محمود محمد صبحى بديوى الطالب الحاصل على المركز الرابع مكرر أدبى فى الثانوية العامة، كما يستضيف البرنامج فى الفقرة الثانية إسراء عادل أول مصممة أزياء تعلم الصم البكم الخياطة والتفصيل.

