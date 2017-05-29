إنشاء إدارة متخصصة للمُستثمرين والمناطق الصناعية بالإسكندرية

مها يونس :



قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بصدد إنشاء إدارة متخصصة بشئون المستثمرين والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه جارٍ حصر كل المناطق الصناعية وتحديد مشكلاتها ومتطلباتها، مُستهدفا تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الشباب وتشجيع العملية الاستثمارية، فضلاً عن اتباع سياسة الدولة في التسهيل على المستثمرين.



ومن جانبه، أكد اللواء أحمد متولى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بأنه من المُقرر الكشف عن آلية واضحة وميثاق عام لكي يسير عليه كل المصانع بالمناطق الصناعية، وذلك لجذب الاستثمارات.



جاء ذلك خلال اجتماع “سلطان” اليوم بمجلس إدارة المناطق الصناعية؛ لبحث سبل تطوير الاستثمار باﻹسكندرية وفتح آفاق جديدة لجذب المستثمرين، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية لحلها.



وأضاف سلطان “نعمل على تحقيق طفرة استثمارية وتنموية في الإسكندرية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية، خاصة في منطقة غرب الإسكندرية وهو ما يعد قاطرة للتنمية بالثغر؛ لخلق مشاريع استثمارية تنموية هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون والدولة”.



وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية تقنين أوضاع بعض أصحاب المصانع وإعادة رصف طريق مطار برج العرب بداية من المطار وحتى المحور، ووضع خطوات واضحة للتسهيل على المستثمرين، ودراسة إمكانية إدراج منطقة مرغم ضمن المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء.