إنشاء إدارة للإشراف على الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس

أمانى العزازى كشف المهندس جمال خالد مدير عام إدارة الشركات بهيئة قناة السويس عن أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قرر إنشاء إدارة جديدة للأنفاق والكبارى تختص بالإشراف على الكبارى والأنفاق المقرر تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه منتصف يونيو المقبل 2018 بإجمالى 4 أنف

أمانى العزازى

كشف المهندس جمال خالد مدير عام إدارة الشركات بهيئة قناة السويس عن أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قرر إنشاء إدارة جديدة للأنفاق والكبارى تختص بالإشراف على الكبارى والأنفاق المقرر تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه منتصف يونيو المقبل 2018 بإجمالى 4 أنفاق و7 كبارى بتكلفة إستثمارية 33 مليار جنيه.

وأوضح أن النفق يتكلف مالا يقل عن 7 مليار جنيه ويبلغ عدد العماله بمنظومة الأنفاق والكبارى 1000عامل وهو مايتطلب إنشاء إدارة تختص بالإشراف والمتابعة وإدارة المنظومة الجديدة، لافتا إلى عزم الفريق مميش تطوير الشركات السبع لتواكب النهضه التنمويه التى تشهدها منطقة قناة السويس حاليا

يذكر أن هيئة قناة السويس تضم عدة إدارات فنيه وإدارية منها الشركات والتحركات والترسانات والهندسية والكراكات

وقال أنه من المقرر الإنتهاء من تأسيس الهيكل الإدارى للإدارة الجديدة يناير المقبل 2018 بالتزامن مع حركة التغييرات السنويه التى يصدرها الفريق مميش لتسكين القيادات العليا بالقطاعات والشركات التابعه لهيئة قناة السويس

