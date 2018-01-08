ياسمين فواز أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة التعاون بين وزارة الشباب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والاهتمام بالشباب والتأكيد على دورهم في العملية السياسية، والعمل على غرس مبادئ حقوق الإنسان لديهم. جاء ذلك خلال ا

ياسمين فواز

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة التعاون بين وزارة الشباب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والاهتمام بالشباب والتأكيد على دورهم في العملية السياسية، والعمل على غرس مبادئ حقوق الإنسان لديهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة، لمناقشة دور وزارة الشباب فى تطبيق معايير حقوق الإنسان، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.



وخلال الاجتماع أكد الوزير على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد علي الاهتمام بالشباب وحقوق الإنسان، وهو ما يظهر في اهتمام الرئيس بالاجتماع بالشباب بشكل دوري للاستماع لهم، وتنفيذ تلك التوصيات، كما قام بشرح وزير الشباب دور الوزارة مع الشباب وخاصة في ملف حقوق الإنسان والخطاب المعتدل، والتعاون بين وزارات الثقافة والأوقاف والأزهر والكنيسة.

كما أعلن الوزيرخالد عبد العزيز خلال الاجتماع عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الشباب، مؤكدا على ضرورة وجود تعاون مشترك بين لجنة حقوق الانسان بالبرلمان وبين تلك الإدارة.