إنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية الترفيهية في مصر والشرق الأوسط

وقعت شركة دي إم ديفيلوبمنت للتنمية السياحية مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية العريقة “أيبلونا” الألمانية لإدارة المنشآت، وذلك لإنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية الترفيهية في مصر والشرق الأوسط، وذلك في المنطقة التجارية بـ (ذا جرووف) العين السخنة الجلالة بإجمالي استثمارات للمشروع تقدر بـ 300 مليون جنيه مصري، في أول تعاون من نوعه مع الشركة الألمانية وخبراتها لتنشيط السياحة العلاجية والترفيهية في المنطقة.

وبهذه الشراكة تسعى دي إم ديفولبمنت إلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، واستهداف شريحة سياحية ترفيهية جديدة، عن طريق تقديمها لخدمات متخصصة من الطراز العالمي، بمنتجع “ذا جرووف” (العين السخنة-الجلالة)، وإقامة أول مقصد صحيً بكل مرافقه، ملحق به فندقًا خاصًا سيتم بناءه وفق معايير الفئة الأولى، وتتوافر به كافة الاحتياجات التي يحتاجها الراغبون في التمتع بهذا النوع من السياحة الاستشفائية ومرتادو المنتجع بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه..

وجاء اختيار أبليونا للتعاون بهذا الصرح الجديد من نوعه في المنطقة استكمالًا لريادتهم في المنشآت التجارية والسياحية بألمانيا واستراليا وتركيا والسويد مثل Weißes Schloss بسويسرا وRoyal Women`s Hospital ب استراليا وRathaus Galerie Essen بألمانيا وMetropol SCبتركيا

وقال الدكتور أحمد عبد الحميد – العضو المنتدب لشركة دي إم ديفيلوبمنت:”هذه الشراكة ستحدث نقلة نوعية في مجال إدارة المنشآت، لا سيما أن “أبليونا” تستند في عملها على كفاءة فريق يضم في صفوفه نخبة من الخبرات الفنية الرفيعة في مجالاتهم والتي ستجعل المقصد السياحي العلاجي الترفيهي بـ مشروع (ذا جرووف) وجهة سياحية (خارجية وداخلية) لتحتل منطقة العين السخنة مكانة متقدمة في الصفوف الأولى للمقاصد السياحية الكبرى في العالم لتضاهي مثيلاتها في هذا النوع من السياحة ، لا سيما لقربها من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الجديد مع “أبليونا” يستهدف إجمالي 29 ألف سائح سنويّا، كما أنه سيوفر أكثر من ألف فرصة وظيفية للشباب المصري.

من جهته، قال محمد دلاور – العضو المنتدب لشركة أبليونا مصر: “نتطلع إلى تقديم خدمات جديدة في التعاون مع شركة دي إم ديفيلوبمنت والمساهمة في إيجاد نمط جديد (فاخر) لجميع مرتادي مشروع “ذا جروف”، وتوفير متطلباتهم اليومية وفق أحدث الأساليب المبتكرة التي تضمن سلاسة وأمان التحرك داخل المشروع والمنطقة التجارية التي سيقام فيها المنتجع السياحي العلاجي الترفيهي، بما يضمن التمتع بكافة مرافقه بسهولة.”

فيما قال كلاوس جوتلنج – نائب رئيس وحدة العملاء الدوليين والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا من شركة أبليونا: “لا شك بأن هذه الشراكة مع شركة دي إم ديفيلوبمنت كأحد أهم المطورين السياحيين ستثبت مدى جدواها كعلاقة مثمرة، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة من طموح في طرح أفكار جديدة تقدم لعملائها وتعمل على الدوام على تنفيذها في مشروعاتها”.

وأضاف: “هو السبب الذي جعلنا نتطلع للتعاون معها، لا سيما وأنها تعمل على إنجاز مشروعاتها في المناطق السياحية الجاذبة في مصر، ونحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا المشروع الجديد الذي ننفذه لأول مرة في المنطقة لا سيما وأنه لدينا رؤية أن العين السخنة- الجلالة من المناطق الجاذبة التي ستتبوأ مكانة عالية في ترتيب الأماكن السياحية”.