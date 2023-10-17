إنشاء أكاديمية كرة يد «فيسبريم المجري» بناديي الرحاب ومدينتي التابعين لمجموعة طلعت مصطفى

وقعت مجموعة طلعت مصطفى شراكة مع نادي “فيسبريم المجري” لإنشاء أكاديمية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي؛ بهدف اكتشاف المواهب وتطوير مستواهم بشكل مثالي بما ينعكس على تطوير كرة اليد في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم بنادي مدينتي الرياضي ، بحضور عمرو العدل ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والسفير المجري بالقاهرة ، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطف

كما حضر عدد من قيادات الاتحاد المصري لكرة اليد وقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى ونادي فيسبريم المجري، وبموجب هذه الشراكة سيتم إطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في العالم لنادي فيسبريم المجري.

تفاصيل الشراكة

وفي كلمته ، أعرب عمر هشام طلعت عن سعادته بالشراكة مع نادي فيسبريم المجري لإطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي ، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب في كرة اليد وتطويرها، ومنح فرص للاعبين – من قاطني الرحاب ومدينتي – للاحتكاك باللاعبين المحترفين من خلال المعسكرات والبطولات الدولية، بالإضافة إلى تسويق اللاعبين المتميزين إلى أكبر أندية كرة اليد في أوروبا.

وأكد عمر هشام أن الشراكة مع نادي فيسبريم المجري تأتي في اطار استراتيجية المجموعة لإبرام شراكات مع مؤسسات دولية مرموقة في مختلف المجالات

مضيفاً أن أكاديمية كرة اليد الجديدة تعد استكمالاً للأكاديميات المحلية والدولية الموجودة في كل من نادي الرحاب ونادي مدينتي ، حيث يضم الناديان العديد من الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية والتي نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية

منها أكاديمية ليفربول الدولية لكرة القدم وأكاديمية الكابتن محمود الخطيب لكرة القدم وغيرها.

وأعرب عمر هشام عن تطلعه أن تساهم أكاديمية فيزبريم في تطوير كرة اليد في مصر، إذ يعد نادي فيسبريم واحداً من أكبر أندية كرة اليد في المجر وأوروبا ، مشيراً إلى وجود خطة طموحة للتوسع وافتتاح فروع جديدة لأكاديمية فيسبريم في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الاندية فى مجموعة طلعت مصطفي

وأكد عمر هشام طلعت ، أن مجموعة طلعت مصطفى قامت على مدى أكثر من 50 عاماً بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها تلبي احتياجات قاطنيها وتقدم خدمات لأكثر من مليون شخص

وأشار في هذا الصدد إلى أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيراً بتوفير الخدمات الرياضية بمشروعاتها – من خلال أكثر من 30 منشأة رياضية متنوعة – إدراكًا لدورها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية في المجتمعات السكنية، و لذا حرصت المجموعة على إقامة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية

مثل نادي مدينتي المقام على مساحة 200 فدان ، ونادي الرحاب على مساحة 109 فدان ، وهما من أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط ، ويقدمان خدمات لأكثر من 70 ألف أسرة ويستضيفا العديد من البطولات المحلية والدولية، بفضل ما يمتلكانه من مرافق وملاعب رياضية تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

فعاليات سابقة فى مدينتي

وأشار عمر هشام إلى أن المجموعة نجحت خلال الفترة الماضية في استضافة وتنظيم بطولات عالمية بمشاركة أشهر لاعبي العالم حصدت إشادات كبيرة ، سواء من الجمهور أو من خبراء الرياضة، كان أبرزها بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات 2022 في نادي مدينتي، وبطولة “قاضية” الدولية للفنون القتالية

وكلك بطولة “اشيان تور” لمحترفي الجولف التي أقيمت في نادي مدينتي للجولف، وهي أحد أهم وأبرز بطولات الجولف حول العالم، و أقيمت في مصر لأول مرة وتم بثها إلى أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى تنظيم 3 نسخ من مدينتي هاف ماراثون بمشاركة آلاف السكان والرياضيين.

شعبية كرة اليد

من جانبه أوضح دكتور نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، أن كرة اليد من الرياضات الكبرى في مصر، حيث يتمتع المنتخب الوطني بسجل حافل بالإنجازات الدولية، كما أنها من الرياضات المدرجة في كافة مسابقات الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن التفوق الرياضي لمصر في كرة اليد والشعبية الكبيرة للعبة كان سبباً في قيام قطاع الأندية بالمجموعة طلعت مصطفى بإبرام شراكة مع نادي فيسبريم المجري لإنشاء أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي.

وأكد يوسف قدري ، رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى ، أن افتتاح أكاديمية “فيسبريم” لكرة اليد يمثل إضافة كبيرة للأكاديميات الرياضية في كل من نادي الرحاب ونادي مدينتي

تطور مهارات اللاعبين

موضحاً أن أكاديمية “فيزبريم” تهدف إلى تعليم أساسيات كرة اليد وتطوير اللاعبين بدنياً وفنياً وصقل مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متطورة طبقًا لأحدث أساليب التدريب الدولية، وذلك من قبل نخبة من أكبر وأشهر مدربي كرة اليد، فضلاً عن منح فرص للاعبيين المتميزين للاحتراف الخارجي.

وأشار إلى أن فريق فيسبريم المجري يعد واحداً من أكبر فرق اليد في أوروبا ، وصاحب الرقم القياسي في عدد بطولات كرة اليد بالمجر ، حيث حقق بطولة الدوري المجري 27 مرة وتُوج بكأس المجر 30 مرة ، كما يلعب ضمن صفوفه نجمي منتخبنا الوطني ، يحيى خالد ويحيى الدرع .

وصرح كابتن حسام غريب، المستشار الرياضي لكرة اليد الخاص بأندية مجموعة طلعت مصطفى، أن نادي فيسبريم ساهم في إحداث تطور فني وبدني كبير لنجم منتخب مصر يحيى خالد، الذي قدم أفضل مستوياته مع المنتخب الوطني بعد انضمامه للنادي المجري، ثم انضم إليه زميله يحيى الدرع وكلاهما من العناصر الأساسية لمنتخب مصر.

ثمار مرتقبة للشراكة

أشار غريب إلى أن الشراكة بين أندية طلعت مصطفى ونادي فيزبريم المجري ستؤتي ثمارها قريبا بعد إقامة معكسرات ودورات تدريبية للاعبين والمدربين بالتنسيق مع النادي المجري، الأمر الذي سيوفر فرصا أكبر للاعبين المميزين للانطلاق إلى العالمية.

فيما أعرب أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر توقيع الشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى ونادي فيسبريم لإنشاء أكاديمية لكرة اليد بناديي الرحاب ومدينتي، مما يمنح الفرصة للآلاف من المصريين والمجريين في اكتشاف موهبتهم في كرة اليد وتطويرها.

من جهته قال سيزك زولتان، المدير التنفيذي لنادي فيسبريم المجري، إن النادي لمس منذ الاجتماع الأول مع مجموعة طلعت مصطفى التزامها نحو تنمية الرياضة، واستغلال الإنجازات التي حققها النادي في إنشاء أندية كبرى لصالح تطوير الرياضة، وهو أمر يستحق التقدير

أول تعاون مع مطور عقاري

مضيفًا أن أكاديمية فيزبريم الدولية، تمثل أول تعاون من نوعه بين النادي وأحد أكبر مطوري العقارات، وتمثل فرصة حقيقة للاعبين الراغبين في احتراف كرة اليد خاصة في ظل ما تتميز به المجموعة من منشآت ستساعدهم على الوصول لتحقيق أحلامهم.

في نفس السياق أبدى لازلو ناجي، المدير الرياضي لنادي فيسبريم المجري، سعادته بافتتاح أكاديمية لنادي فيزبريم في مصر، معربًا عن تطلعه بأن تنجح الأكاديمية في اكتشاف المواهب من الأطفال والشباب، وتطوير مستواهم ليحققوا أحلامهم في المستقبل.

خبرات فنية لافتة

في سياق متصل أكد الدكتور عمر العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ثقته في مساهمة أكاديمية فيسبريم الدولية في اكتشاف المواهب المصرية لما تتميز به من إنشائها بأندية مجموعة طلعت مصطفى ، والتي تعد أكبر مطور عقاري في مصر و الشرق الأوسط، وكذلك تميزها بخبرات فنية للاعبين كبار من بينهم الكابتن أحمد العطار، والكابتن أشرف عواض مما سينعكس على اكتشاف المواهب من بين أسر الرحاب ومدينتي، وتطوير مستواهم بشكل ينعكس على كرة اليد في مصر.