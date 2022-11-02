«إنستجرام» تعلن إطلاق فلاتر تكنولوجية مستوحاة من الفن المصري

قدمت Instagram أحد عشر (11) فلتراً تفاعلياً، تم إنشاؤها خصيصا للمجتمع المصري لإحياء النسخة الثانية من تحديث”الأبد هو الآن” (Forever is Now). ويمكن الوصول إلى كل فلتر من خلال رموز QR المخصصة، والتي تضم دليلاً – “باستيت”، وهي قطة متحركة مستوحاة من الإله المصرية القديمة التي تحمل نفس الاسم، والتي رافقت الزوار أثناء استكشافهم للقصة الخلفية لكل قطعة فنية وسبب إنشائها من خلال مقاطع فيديو وصور ورسوم توضيحية غامرة، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز AR.

«الأبد هو الآن» هو معرض فني دولي يجلب الأعمال الطليعية من كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم والمنطقة إلى مصر، وتم الكشف عن الفلاتر في الليلة الافتتاحية للمعرض الذي عرض أعمالاً فنيةً لمجموعة متنوعة من الفنانين مثل النحات المصري أحمد قرلي، والفنانة المفاهيمية الإماراتية زينب الهاشمي، وفنان الغرافيتي الفرنسي التونسي إل سيد، وتقع جميع هذه الأعمال على خلفية أيقونية – أهرامات الجيزة.

يمثل المشروع معلماً رئيسياً لـInstagram حيث تقوم الشركة بتوسيع قدراتها في الواقع المعزز، مع رفع مهارات المبدعين من جميع أنحاء العالم لدمج التكنولوجيا المتقدمة في ميزات المنتج استعدادا لدخول الميتافيرس.

وأوضح فارس العقاد، المدير الإقليمي في ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “توفر تقنية الواقع المعزز لمجتمع منشئي المحتوى لدينا إمكانات لا حصر لها لبناء محتوى أكثر معنى وإلهاماً وتأثيراً، وفي Instagram، نريد مساعدتهم على رفع مستوى سرد القصص من خلال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة وهم يستكشفون دورهم في الميتافيرس. ومن خلال شراكتنا مع “أرت دي إيجيبت” في الأبد هو الآن II، نأمل أن نوضح واحدةً من الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك وانغماسهم في الرحلة الفنية. ويوجد لكل قطعة فنية هنا قصة جذابة مع هذه الفلاتر، حيث يمكن لصناع المحتوى إعطاء مجتمعاتهم نظرة على “من ولماذا وكيف” حول كل قطعة فنية وسرد قصص أكثر جاذبية.”

وكان منشئو المحتوى من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، بمن فيهم محمد سلطان، وماريسا، وبراندون بي، من أوائل من جربوا الفلتر، وصنعوا وشاركوا مقاطع فيديو تجريبية مع أصدقائهم ومتابعيهم على Instagram.

وتعد الشراكة مع آرت دي إيجيبت جزءاً من صندوق XR للبرامج والبحوث، وهو استثمار لمدة عامين في البرامج العالمية والبحوث الخارجية لبناء الميتافيرس الذي تديره ميتا، الشركة الأم لـInstagram. وهذا هو أول استثمار لشركة ميتا XR في مصر موجه نحو مزج التراكبات الرقمية مع العالم المادي من خلال إنشاء محتوى تفاعلي وإبداعي وغامر حول التجربة.

ويأتي ذلك في أعقاب استثمار صندوق XR للبرامج والبحوث في القارة الأفريقية لقيادة برنامج ” Amplifying African Voices”، مما يسلط الضوء على المبدعين الذين يجمعون بين رواية القصص الرقمية والتكنولوجيا الغامرة. وكجزء من هذا الجهد، تدير ميتا برامج تدريبية وهاكاثونات لدعم المواهب الأفريقية لبناء حلول مبتكرة.