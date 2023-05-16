«إنستاباي» يتيح خدمة التحويل من التطبيق للحسابات البنكية عبر رقم الهاتف

أعلنت المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إتاحة خدمة جديدة لعملاء التطبيق.

وتوفر الخدمة إمكانية التحويل من

لأي حساب بنكي آخر باستخدام رقم الهاتف المحمول.

«إنستاباي»

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي في شهر مارس 2022، بهدف إتاحة إجراء المعاملات المالية إلكترونياً وبشكل لحظي لعملاء الجهاز المصرفي.

ويتيح التطبيق إمكانية الوصول المباشر إلى جميع حسابات العميل البنكية وتحويل الأموال لحظياً، على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، من خلال الهاتف المحمول.

ويتواجد على التطبيق نحو 26 بنكا، هي: “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، المصري الخليجي EG Bank، العربي الأفريقي الدوليAAIB، المصرف العربي الدولي AIB، التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكان والتعمير، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي​​، الأهلي المتّحد، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتّحد، أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري ADCB”.