«إنسبير فارما» للأدوية تحقق 225 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

سجلت «إنسبير فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 225 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتسعى الشركة لإقامة الندوات واللقاءات العلمية المثمرة لمشاركة أحدث المعلومات الطبية والدراسات الحديثة مع الأطباء، واهتمامها لإثراء سوق الدواء المصرية بعلاجات دوائية تُضيف قيمة وفائدة للمريض المصري تحت مظلة التأمين الصحي أو بدونها بما يتناسب مع الحالة المادية للمواطن المصري وذلك عن طريق تقديم أحدث الأدوية والعلاجات بسعر يناسب جميع المرضى وبجودة تضاهي الشركات العالمية خارج مصر.

وقال الدكتور أحمد طه المدير التنفيذي «إنسبير فارما»، إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، للتواجد ضمن أكبر 30 شركة مبيعا فى السوق المصرية، منوها بأن شركته تمتلك حصة سوقية تبلغ 0.6% من حجم مبيعات سوق الدواء المصرية.

تُنظم الشركة ندوة علمية دولية، لتناقش توصيات الهيئات الطبية العالمية فيما يخص علاجات مرض السكري من النوع الثاني وأفضل طرق التعامل مع المرضى حديثي التشخيص تماشيًا مع حملات الدولة للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة كمرض السكري.

وتعمل «إنسبير فارما» في 6 مجالات علاجية وتتواجد فى السوق المصرية منذ عام 2007، وتمتلك محفظة كبيرة من الأدوية التي تخدم المريض المصري في مجالات الجهاز الهضمي وأدوية السيولة وعلاج السكر والأمراض النفسية والعصبية، وطرحت مؤخرا عقار فوناسبير لعلاج ارتجاع المريء وجرثومة المعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر.