«إنزوكس»: مصر تستطيع الاستحواذ على 20% من سوق البرمجيات بحلول 2030

قال أحمد ناجي، رئيس شركة إنزوكس لتكنولوجيا المعلومات إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة من الشباب المتخصص في صناعة البرمجيات، تستطيع مضاعفة صادرات التكنولوجيا والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمية بحلول عام 2025.

وأوضح ناجي، في بيان للشركة، أن حجم سوق التكنولوجيا العالمية يقدر بحوالي 500 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تستطيع الاستحواذ بسهولة على 10% من هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2025، و20% في 2030.

«إنزوكس» : صادرات مصر من التكنولوجيا تقدر بحوالي 12 مليار دولار

وشدد “ناجي” على ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب العامل في هذا القطاع وتأهيله لمواكبة التطور في هذه الصناعة الواعدة والتي تحمل كل يوم تحديثات جديدة، وذلك من خلال البحث العلمي والتطوير، وكذلك الالتزام بأخلاقيات العمل الأساسية ومن ضمنها الالتزام بالوقت بشكل صارم و التعاون بين فرق العمل بشكل محترف والحرص على تطبيق آليات التنمية المستدامة.

واضاف أن مصر الآن تلعب دورا محوريا إقليميا وعالميا في هذه الصناعة بصادرات تقدر بحوالي 12 مليار دولار ، و هذا الرقم يمثل ٢٥% فقط من إمكانيات ثروة مصر البشرية الحالية، في ظل زيادة الطلب من الشركات العالمية للعمل من خلال الشركات المصرية المتميزة.

ودعا المؤسسات الحكومية والتعليمية بضرورة إضافة مادة عن أخلاقيات العمل في جامعات حاسبات المعلومات والتكنولوجيا بمختلف أنواعها من أجل تخريج موارد بشرية ملتزمة بأخلاقيات الأعمال، وتكريس ثقافة الالتزام بالوقت، كما نصح بضرورة وجود تشريعات واضحة لتنظيم آليات الصناعة بين الشركات العاملة في تصدير التكنولوجيا من أجل تعزيز الفرص والحرص على زيادة نمو الصادرات.

وأضاف: “أن مصر كانت غير موجودة على خريطة الصادرات التكنولوجية قبل ١٠ سنوات، لكن نجحت بتوجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الجهات الراعية وكل العاملين في هذا القطاع بالوصول بمصر إلى هذه المكانة الرائدة من نقطة الصفر، وباستمرار توحيد الجهود نستطيع الاستحواذ بسهولة على ١٠% من هذه السوق الحيوية بحلول عام ٢٠٢٥ و ٢٠% بحلول عام ٢٠٣٠.”