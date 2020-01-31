إنزال العلم البريطاني من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تم إنزال، اليوم الجمعة، علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمهيدًا للإعلان الرسمي لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، نقلا عن قناة العربية.

ووفقًا لصحيفة “إيفنينج استاندرد”، دعا عمدة بروكسل فيليب كروز، إلى إضاءة الساحة الكبرى بالمدينة التي تعرف باسم “جراند بالس”، بألوان العلم البريطاني “الأحمر والأبيض والأزرق”، فيما عزفت إحدى الفرق موسسقى الروك والأغاني الشهيرة.

ونظم كلوز هذا الحدث للاحتفال بالصداقة بين بروكسل والمملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة.

وكان البرلمان الأوروبي صوت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست”، وصوتت الأغلبية لصالح الموافقة على بنود الاتفاق، لتغادر بريطانيا التكتل بعد معاناة استمرت نحو 4 سنوات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، صدق أعضاء البرلمان الأوروبي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 621 صوتًا مقابل 49 صوتًا بعد مناقشة حماسية وعاطفية في بروكسل.