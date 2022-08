«إنرشيا» تواصل إنشاء مشروعاتها المتنوعة وتعتزم تحقيق 4 مليارات جنيه تعاقدات خلال 2022

◗❙ «العدوي»: خطة لتسليم 600 وحدة بمشروع جيفيرا الساحل الشمالى

◗❙7 ملايين متر إجمالى محفظة الأراضي.. جارٍ تنمية 1.8 مليون منها

◗❙الدعم الحكومى ومرونة الكيانات العقارية والطلب الحقيقى عوامل رئيسية للحفاظ على قوة القطاع

تسعى شركة إنرشيا للتنمية العقارية إلى مواصلة الإنشاءات فى عدة مشروعات قائمة لها فى غرب القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى، وذلك بخطة تسليمات محددة، يدعمها حجم استثمارات وإنشاءات قوى خلال العام الحالي، وتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه.

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن الشركة لديها خطة قوية للعام الحالي، ترتكز بشكل أساسى على الارتفاع بمعدل التنفيذ فى كل مشروعاتها، وتسليم 1600 وحدة فى مشروعاتها المختلفة، تم تسليم حوالى 800 وحدة منها خلال النصف الأول، وذلك فى إطار خطتها للحفاظ على ثقة العملاء.

وأضاف أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات، تتنوع بين السكنية والتجارية، كما يجرى حاليًا تنفيذ 4 مشروعات، لافتًا إلى حجم التنوع فى محفظة المشروعات من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين مستقبلًا.

وأشار «العدوى» إلى أن الخطة الإنشائية للشركة للعام الحالى تتضمن تنفيذ عقود مقاولات بقيمة مليارى جنيه، وتتم معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة وفقًا للخطة المحددة، لافتًا إلى أن الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم جزء أساسى من خطة العام الحالي.

وتابع أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها للعام الحالي، ونجحت فى تحقيق المستهدف من هذه الخطة خلال النصف الأول، مدعومة بوجود طلب حقيقي، وارتفاع معدلات التنفيذ بمشروعاتها، إضافة إلى طرح وحدات مميزة بأنظمة سداد متنوعة فى كل المشروعات.

وأضاف «العدوى» أن الشركة تستكمل حاليًا تنفيذ مشروع «Joulz» والذى تم تسويقه بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ويقع المشروع على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

وانتهت الشركة من تنفيذ مشروع «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، والذى تم تسويقه بالكامل، وبدأت تسليمه، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شققًا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى %22 فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تسليم مشروع “Brix” العام الحالي، وهو عبارة عن مجمع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية به %25 بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترا وحتى 275 مترا للشقق.

وأضاف أن مشروع «چيفيرا Jefaira» والذى يعد أحد أبرز مشروعات الشركة، بمساحة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويقع فى مكان مميز على البحر المتوسط فى الساحل الشمالي، ويمتد على مساحة هائلة توفر للعملاء تجربة حياة متكاملة على البحر مباشرة مع تصميم رائع يوفر أقصى درجة استمتاع بالطبيعة.

وقال «العدوى» إن المشروع يضم عدة مراحل داخلية، وبدأ تنفيذ أول أحياء المشروع The Furl عام 2017، ثم حى The Quayside عام 2018، ثم حى The Cribsعام 2019، وبدأت الشركة أول تسليمات المشروع خلال العام الحالي.

ويضم المشروع فيلات منفصلة على البحر، وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات وشاليهات وشققًا واستديوهات، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع %20 والباقى مساحات مفتوحة وخدمات متنوعة للعملاء، بما يضمن تجربة سكنية مميزة ومتكاملة للعملاء داخل المشروع.

وتبلغ مساحات الفيلات المنفصلة بالمشروع 387 مترا، والوحدات التوين هاوس بين 165 و253 مترًا، والشاليهات تتراوح بين 121 و225 مترًا، والشقق بمساحات تتراوح بين 50 و183 مترًا.

ولفت إلى أن إنرشيا للتنمية العقارية كانت من أوائل الشركات التى حصلت على تراخيص مشروع «چيفيرا»، ما يمكنها من استمرار تنفيذه.

ونوه بأن المشروع يتميز بتكامل الخدمات بما يسمح بجودة حياة داخل المشروع طوال العام، ومستوى رفاهية غير متكرر للعملاء، خاصة مع توافر عدد من الخدمات المتنوعة، منها مراكز طبية ومنطقة تعليمية ومركز مؤتمرات ونادٍ رياضى ومناطق مخصصة للأنشطة الاجتماعية، وفنادق.

وأوضح «العدوى» أن المشروع يتناسب مع خطة الدولة لتشغيل المناطق الساحلية طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك عب توفير حياة متكامل وخدمات متنوعة تحقق هذا الهدف.

وتنفذ الشركة 3 مشروعات فى البحر الأحمر، تتضمن G Cribs فى الجونة على مساحة 17 ألف متر، ويضم 99 وحدة للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية 231 وحدة على مساحة 25 ألف متر وجارٍ تسليمها، ومشروع «Veranda» ويضم 183 وحدة تم تسليمها فى سهل حشيش.

وأنهت الشركة تنفيذ «Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجارى طبى يضم 92 عيادة على مساحة 3 آلاف متر فى الشيخ زايد.

وأكد «العدوى» أن الشركة تركز على تنفيذ مشروعاتها الحالية ورفع معدلات الإنشاء والتسليم بها، إضافة إلى دراسة أى فرص استثمارية جاذبة، وتتأكد الشركة من جدواها وإضافتها لمحفظة مشروعات الشركة، خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية، فى ضوء التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليًا.

وتابع الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن إجمالى محفظة أراضى الشركة تبلغ 7 ملايين متر، وجارٍ تنمية 1.8 مليون متر منها، وتنمية 1.5 مليون متر فى مشروع «چيفيرا» فقط.

ولفت إلى أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، للحصول على تمويل إسلامى متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه، يخصص لمشروع «جيفيرا» مع تسهيلات فى السداد لمدة 8 سنوات ونصف، وتوقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة توجه للمرحلة الأولى للمشروع تم سداده بالكامل.

وأكد «العدوى» أن السوق العقارية واجهت عدة تحديات منذ مطلع العام الحالي، تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، ولكن الدعم الحكومى المقدم للقطاع ومرونة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات، إضافة إلى وجود طلب حقيقي، كانت عوامل رئيسية للحفاظ على قوة القطاع واستمرار عمله.

وأشاد بأهمية الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لتنظيم السوق العقارية، والتى تركز على حماية مصلحة العملاء والمطورين فى الوقت نفسه، ما يسهم فى تنظيم السوق التى شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويحقق التوازن فى العلاقة بين كل أطراف السوق، كما أنه يحافظ على قوة السوق العقارية الذى يسهم بنحو %18 فى الناتج الإجمالى المحلى.