«إنرشيا» تطلق مرحلة جديدة بمشروع چيفيرا الساحل الشمالي باستثمارات 2.3 مليار جنيه

في خطوة جادة لشركة إنرشيا للتنمية العقارية لتعظيم استثماراتها الضخمة في مشروعها چيفيرا بالساحل الشمالي، أعلنت إطلاقها للمرحلة الجديدة من المشروع والذي أطلقت عليها اسم ايلا .

وتقع المرحلة الجديدة في قلب چيفيرا وبإطلالة جذابة وفريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط بمنطقة الساحل الشمالى، ضمن الاستثمار الأضخم للشركة في المشروع على مساحة 318 ألف متر مربع بطراز معماري فريد يتناسب مع الطبيعة الجذابة لتصميمات چيفيرا المختلفة.

وتضم المرحلة الجديدة العديد من الوحدات المختلفة، والتي تتنوع بين ڤيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وشاليهات بمساحات متنوعة بين غرفتين و4غرف، وجميعها وحدات مميزة برؤية واضحة للبحيرات والمناطق الجاذبة داخل چيفيرا.

العدوى: المرحلة الجديدة ترجمة للرؤية التي تمتلكها الشركة للتنمية العمرانية

وقال أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن المرحلة الجديدة ترجمة للرؤية التي تمتلكها الشركة والتي تتوافق مع خطة التنمية العمرانية، ونقدم من خلالها وحدات عقارية، وسياحية وفندقية، تلبى احتياجات قطاع كبير من العملاء المهتمين بالقطاع العقاري.

وأوضح أن الجودة والابتكار والتكامل، هي من العوامل كفيلة أن تجعل من چيفيرا إحدى أهم المشروعات بالساحل الشمالي، والذي نقدم من خلاله تجربة فريدة وحياة عصرية تحيطها الطبيعية الخلابة.

وأضاف أن چيفيرا سيكون ضمن مشروعات الجيل الرابع التي تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل، بما يعزز أن تكون امتدادا لمدينة العلمين الجديدة، من خلال التركيز على إقامة وحدات سكنية تتمتع بمجموعة من الخدمات المتكاملة التي تؤهلها للإقامة طوال العام، وأخرى فندقية.

إلى جانب خدمات صحية وترفيهية وتعليمية شاملة، اعتمادا على أن التطور الطبيعي للمنطقة سيكون من خلال إقامة مدن لا تقتصر الإقامة بها خلال أشهر الصيف الثلاثة فقط.

2.3 مليار جنيه استثمارات المرحلة

وتعتزم شركة إنرشيا للتنمية العقارية، ضخ استثمارات في المرحلة الجديدة ايلا بحوالي 2.3 مليار جنيه، ضمن الاستثمارات الإجمالية لچيفيرا والتي تبلغ 66 مليار جنيه، تشمل كافة المراحل الفعلية للمشروع والتي تصل إلى 25 مرحلة.

تم إطلاق 4 مراحل منها من بينها المرحلة الجديدة “ايلا”، وأعلنت الشركة عن تسليمات المراحل التي أطلقتها سابقا والتي سيكون تسليمها خلال العامين القادمين، حيث سيتم تسليم The Furl نهاية العام الحالي والتي بلغت نسبة مبيعاتها 85%، وحي The Quayside في 2022، وبلغت نسبة مبيعاته 55%، وحي The Cribs فى 2023، ووصلت مبيعاته إلى 80%.

ومن أهم المميزات التي تتمتع بها المرحلة الجديدة “ايلا”، هي الواجهة البحرية على ساحل البحر المتوسط، كما تبلغ المساحات المفتوحة من المشروع نسبة 81.5٪، تشمل البحيرات الصالحة للسباحة بمساحة حوالي 40,000 إلي 60.000 م 2

طبيعة المشروع

بالإضافة إلى الطراز الإنشائي لمشروع چيفيرا المستوحى من مدينة تولوم المكسيكية، كما يضم چيفيرا فندق بوتيك ، كما أن هناك 95٪ من الوحدات تطل على المياه، و5٪ من الوحدات تطل على المساحات الخضراء.

كما تتنوع المرافق الموجودة بچيفيرا، لتشمل فنادق، أندية، مارينا، منطقة تجارية، منطقة للأطفال، ساحات رياضية، حدائق ومتنزهات، أكاديمية رياضية، مستشفى، منطقة تعليمية، وممشى چيفيرا السياحي.

وستقوم إنرشيا بإتاحة بعض المرافق عند تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ومنها الشاطئ، وجزء من المرحلة الأولى من المنطقة التجارية، وجزء من الممشى المتصل، والفندق.