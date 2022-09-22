«إنرشيا» تشارك بمرحلة جديدة في مشروع « چيفيرا» خلال فعاليات «سيتي سكيب»

أعلنت إنرشيا للتنمية العقارية المشاركة بوحدات مميزة ضمن مرحلة “ايلا” خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2022، والذي ينطلق خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر الجاري، حيث تطرح الشركة وحدات مميزة بأسعار وعروض سداد تنافسية.

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتنمية العقارية، إن مرحلة “ايلا” هي جزء من مشروع “چيفيرا” بالساحل الشمالي، وتضم 790 وحدة مطلة على اللاجون وبحيرات صالحة للسباحة بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، مما يضمن تجربة مصيفية رائعة ومميزة للعملاء بهذه المرحلة.



وأشار إلى أن جناح الشركة بالمعرض يشهد إقبالا قويا ومميزا من العملاء منذ الساعات الاولى بالمعرض، ولقيت المرحلة الجديدة التي تم طرحها مؤخرا بمشروع “چيفيرا ” اهتمام بالغ من العملاء الباحثين عن فرص تنافسية وأسعار مميزة، موضحا أن الشركة تقدم أسعار تنافسية وعروض مميزة على المشروعات المطروحة خلال فعاليات المعرض.



وأكد أن الشركة تركز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعاتها خلال الفترة الحالية، حيث تخطط للوصول بعدد الوحدات المسلمة خلال العام الجاري إلى 1600 وحدة، لافتا إلى أن مشروع ” چيفيرا” يستحوذ على حجم التسليمات الأكبر التي تتم خلال الربع الأخير من 2022، باعتباره المشروع الرئيسي للشركة في منطقة الساحل الشمالي.



وقال إن إجمالي محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية في القاهرة والبحر الاحمر، كما يجري حاليا تنفيذ 4 مشروعات، لافتا إلى حجم التنوع في محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.



وأوضح أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء بإجمالي 4000 عميل في مشروعاتها المختلفة، يتم توفير كافة احتياجاتهم في مشروعات الشركة التي تم تسليمها وتسكينها وذلك من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة من أعمال نظافة وحراسة وأمن وصيانة لضمان مستوى من الجودة والرفاهية للعملاء.



وتابع أن الشركة لديها مقدمي خدمات متنوعة في مشروعاتها من أمن وصيانة ونظافة وزراعة، بحيث يكون هناك إدارة متخصصة عن توفير كافة احتياجات العملاء داخل المشروع، وستقوم الشركة بتدشين شركة متخصصة عن إدارة مشروعاتها للحفاظ على قيمتها وجودتها الاستثمارية.



وأشار إلى أن الشركة تركز على عناصر الاستدامة في مشروعاتها وذلك للحفاظ على الموارد بشكل عام وكذلك توفير استهلاك الطاقة لدى العميل في وحدته وتسهيل حياة العميل داخل المشروع الذي يعيش بداخله، بالإضافة إلى مراعاة هذه التفاصيل منذ اليوم الأول لوضع تصميم المشروع.



ولفت إلى أن توافر الخدمات في مشروعات الشركة هو عنصر أساسي، فمشروع ” چيفيرا ” في الساحل الشمالي سيتم تشغيل الخدمات به لـ6 أشهر بشكل مبدئي، ولكن المستشفى ستعمل طوال العام لخدمة العملاء داخل المشروع وخارجه، مشيرا إلى أن توافر الخدمات عنصر أساسي يدعم خطة الدولة لتشغيل منطقة الساحل الشمالي طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.