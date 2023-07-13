«إنرشيا» تتعاقد مع «داركو» و«مودرن انتريورز» لتنفيذ أعمال بمشروع «چيفيرا»

تعاقدت شركة إنرشيا للتنمية العقارية مع شركتي داركو للمقاولات ومودرن انتريورز ، لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع “چيفيرا” بالساحل الشمالي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه، يتم إنهاؤها خلال عام من تاريخ بدء الأعمال، وذلك ضمن خطة الشركة للإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع والتسليم وفقاً للمواعيد المحددة.

وقام بتوقيع التعاقدات كلًا من المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، والمهندس محمد أشرف أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة داركو للمقاولات، والمهندس رامي أشرف صادق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن انتريورز.

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن الشركة مهتمة خلال الفترة الحالية برفع معدلات الإنجاز بمشروع “چيفيرا”

حيث تساهم زيادة معدلات التنفيذ في دعم مصداقية الشركة من خلال إنهاء التسليم في المواعيد المحددة رغم التحديات الراهنة مما يضيف نجاحًا جديدًا لسابقة أعمال الشركة.

خطوة للتحوط

وأشار الي أن زيادة معدلات الإنجاز هو أحد اجراءات التحوط التي تقوم بها الشركة لمواجهة ارتفاع تكاليف التنفيذ

مؤكدًا أن شركات المقاولات التي تم التعاقد معها تتمتع بسمعة قوية وسابقة أعمال متميزة في السوق العقاري، وتم اختيارها لتتكامل مع أهداف الشركة بتنفيذ مشروعات ذات جودة عالية.

وأضاف إلى أن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالي 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن انتريورز تنفيذ 135 مبني بإجمالي 299 وحدة

تسريع وتيرة التنمية

وتأتي هذه التعاقدات في ظل اهتمام شركة إنرشيا بأولويات التسليم للعملاء

مؤكدًا أن ذلك سيكون وفق معايير واشتراطات تحافظ على جميع عناصر الجودة في كافة تفاصيل بنود الأعمال التي سيتم تنفيذها.

وتابع أن هذا التعاقد يأتي عقب التعاقد المبرم مع شركة ريدكون للتعمير لتنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة تصل إلى نحو 850 مليون جنيه

حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام إنرشيا الدائم باختيار شركاء النجاح بعناية فائقة، وحرصها على التعاون مع كيانات قوية في كافة تفاصيل مشروعاتها.

توقيع العقود

وأكد أن الشركة وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضي مشروع «چيفيرا «Jefaira» وذلك بعد نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وهو ما أدى لإضافة مزايا تخطيطية أكبر للمشروع، حيث أصبحت المساحة النهائية للأرض تتيح المرونة والكفاءة للمخطط التفصيلى للمشروع وتضيف مزيداً من الخدمات بداخله.

مشروع ضخم

و نيابة عن شركة داركو للمقاولات أكد المهندس محمد أشرف أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التعاقد مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية يأتي في إطار حرص شركة داركو للمقاولات على التعاون مع واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، مما يعد إضافة قوية لسابقة أعمال الشركة.

كما تابع أن ضخامة حجم مشروع چيفيرا والمزايا التنافسية التي يتمتع بها؛ هي عناصر تفرض على شركته سرعة العمل مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة، وذلك لتكون جزء من هذا المشروع المميز، وليكون علامة بارزة تضيف لسابقة أعمال شركته.

تعاون مستمر

وعن شركة مودرن إنتيريورز، أضاف المهندس رامي أشرف صادق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة : “نسعى ليكون هذا التعاون هو بداية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقًا من تشابه الرؤى والطموح، كما أننا نستهدف أن يكون لنا بصمة قوية في المشروع”.