«إنرشيا» العقارية تضخ مليارى جنيه لاستكمال إنشاء مشروعات سكنية فى 2022

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن شركته تخطط لضخ مليارى جنيه فى الخطة الإنشائية وعقود المقاولات بمشروعاتها المختلفة خلال العام الجارى.

وأوضح العدوى، خلال مؤتمر صحفى بحضور «المال»، أن الشركة وضعت خطة طموحة لعام 2022 تركزت بشكل أساسى فى الارتفاع بمعدل التنفيذ لجميع مشروعاتها، وتسليم 1600 وحدة، وتم بالفعل تسليم حوالى 800 منها خلال النصف الأول.

وأضاف أن محفظة «إنرشيا» تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 منها تتنوع ما بين السكنية والتجارية، كما يجرى حاليا تنفيذ 4 أخرى، يتم العمل بها بمعدلات تتناسب مع الخطة المحددة.

وتابع: الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجاري، ونجحت فى تحقيق المستهدف من هذه الخطة خلال النصف الأول، مدعومة بوجود طلب حقيقي، وارتفاع معدلات التنفيذ، بالإضافة إلى طرح وحدات مميزة بأنظمة سداد متنوعة .

جدير بالذكر أن «إنرشيا» للتنمية العقارية تأسست فى عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة إنرشيا القابضة – بهدف توفير مجتمعات متكاملة بمناطق جغرافية متنوعة، وتملك 8 مشروعات فى السوق المحلية ما بين غرب القاهرة والبحر الأحمر بإجمالى 5000 وحدة.

وتطرق العدوى لتناول مشروعات الشركة، وعلى رأسها «جيفيرا الساحل الشمالى» على مساحة 5.8 مليون متر مربع، موضحاً أن «إنرشيا» كانت من أوائل المطورين الذين حصلوا على تراخيص لمشروع بالساحل الشمالى ما مكنها من استمرار التنفيذ بالمشروع بعد قرار نقل ولاية الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد تنفيذ عدة مراحل سكنية بالمشروع منذ عام 2017، وبالفعل بدأت أولى التسليمات خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، ليمنحها تمويلا إسلاميا متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه، على أن يخصص القرض لمشروع «جيفيرا» مع تسهيلات فى السداد لمدة 8 سنوات ونصف، كما كان قد تم توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة توجه للمرحلة الأولى للمشروع وتم سداده بالكامل.

وتابع العدوى أن إجمالى محفظة أراضى الشركة يبلغ 7 ملايين متر، جارٍ تنمية 1.8 مليون منها، تتضمن 1.5 مليون فى مشروع «جيفيرا» فقط.

وتنفذ الشركة مشروعات فى البحر الأحمر، منها «جى جريبس» فى مدينة الجونة على مساحة 17 ألف متر، ويضم 99 وحدة للمرحلة الأولى، وتشمل المرحلة الثانية 231 وحدة على مساحة 25 ألف متر وجارٍ تسليمها، بالإضافة إلى مشروع «فيراندا» ويضم 183 وحدة تم تسليمها فى سهل حشيش.

وأنهت الشركة تنفيذ «ميد بوينت» الشيخ زايد، وهو مشروع تجارى طبى يضم 92 عيادة على مساحة 3 آلاف متر، كما تستكمل مشروع «جولز» والذى تم تسويقه بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ويقع على مساحة 115 فدانا، ويضم 1152 وحدة سكنية متنوعة، وبدأت تسليماته، وفقاً لـ العدوى.

وأضاف العدوى أن هناك أيضا مشروع «سوليا» الذى تم تسويقه بالكامل وبدأ التسليم وهو سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانا، بإجمالى 172 وحدة، بنسبة بنائية تصل إلى %22 فقط، وأخيراً تم البدء فى تسليم مشروع «بريكس» السكنى المتكامل، والذى يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية به %25.