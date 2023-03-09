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إنرجين العالمية تبدأ إنتاج الغاز من امتيازات شمال إدكو والعامرية بالبحر المتوسط

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39 مليون برميل مكافئ حجم الاحتياطيات بالمشروع وأبو قير تدير العمليات

إنرجين العالمية تبدأ إنتاج الغاز من امتيازات شمال إدكو والعامرية بالبحر المتوسط
نسمة بيومي

نسمة بيومي

7:21 م, الخميس, 9 مارس 23

بدأت شركة إنرجين إنتاج الغاز الطبيعي من امتيازات شمال العامرية وشمال إدكو في البحر المتوسط.

ووفقا لتقرير صادر عن الشركة منذ قليل ، اطلعت عليه “المال”، يحتوي مشروع تطوير NEA / NI ، الواقع في المياه الضحلة ، قبالة سواحل مصر ، على ما يقدر بـ 39 مليون برميل نفط مكافئ، والشركة تتبنى خطط التوسع الإنتاجي خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماتيوس ريجاس: إن تطويرنا الناجح لإنتاج الغاز الأول في NEA / NI هو مثال جيد على التزامنا تجاه مصر والشراكة الطويلة مع وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول .

ويتم تشغيل امتيازات NEA / NI من خلال شركة أبو قير للبترول التي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات بالشراكة بين قطاع البترول المصري والشركة الأجنبية.

نسمة بيومي

نسمة بيومي

7:21 م, الخميس, 9 مارس 23