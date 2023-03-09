إنرجين العالمية تبدأ إنتاج الغاز من امتيازات شمال إدكو والعامرية بالبحر المتوسط

بدأت شركة إنرجين إنتاج الغاز الطبيعي من امتيازات شمال العامرية وشمال إدكو في البحر المتوسط.

ووفقا لتقرير صادر عن الشركة منذ قليل ، اطلعت عليه “المال”، يحتوي مشروع تطوير NEA / NI ، الواقع في المياه الضحلة ، قبالة سواحل مصر ، على ما يقدر بـ 39 مليون برميل نفط مكافئ، والشركة تتبنى خطط التوسع الإنتاجي خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماتيوس ريجاس: إن تطويرنا الناجح لإنتاج الغاز الأول في NEA / NI هو مثال جيد على التزامنا تجاه مصر والشراكة الطويلة مع وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول .

ويتم تشغيل امتيازات NEA / NI من خلال شركة أبو قير للبترول التي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات بالشراكة بين قطاع البترول المصري والشركة الأجنبية.