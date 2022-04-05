كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة «إنرجيا تكنولوجيز» وافقت على بيع كامل حصتها فى شركة «جيزة سيستمز» البالغة %67.5 للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» التابعة لـ«الاتصالات السعودية» (STC).

يُذكر أن «بى إنفستمنتس» القابضة أعلنت أمس -الإثنين- بموافقتها على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة «سلوشنز» للاستحواذ على %89.5 من أسهم «جيزة سيستمز».

ولفتت «بى انفستمنتس» إلى أنها تمتلك حصة غير مباشرة فى «جيزة سيستمز» تقدر بنحو %44.7 عبر حصتها فى شركة «إنرجيا تكنولوجيز» البالغة %68.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، أن هيكل ملكية «جيزة سيستمز» يتكون من «إنرجيا تكنولوجيز» بواقع %67.5 والنسبة المتبقية مملوكة لإحدى الشركات التى رفضت الإفصاح عن هويتها، ستقوم هى الأخرى ببيع نحو %67.6 من هذه الحصة فى «جيزة سيستمز» لصالح الكيان السعودي.

وأوضحت المصادر أن قيمة شركة «جيزة سيستمز» قدرت بنحو 145 مليون دولار، ما يعادل 2.6 مليار جنيه، إلا أن الطرفين يتفاوضان حول القيمة النهائية للصفقة، التى ستحدد وفقًا لقيمة الديون ورأس المال العامل، والتى سيتم خصمها من القيمة السوقية لـ«جيزة سيستمز».

مفاوضات حول السعر النهائى للصفقة عقب خصم الديون ورأس المال العامل.. والتنفيذ خلال 3 أشهر

وأشارت إلى أن المهلة المحددة لتنفيذ الصفقة وفقًا لاتفاق الطرفين تبلغ 12 أسبوعًا – 3 أشهر- من تاريخ إعلان الموافقة على العرض، لافتة إلى أنها ستتم تسويتها نقدًا فور الاتفاق على القيمة النهائية.

العملية تتضمن الاستحواذ على 34% من «جيزة العربية» بنحو 13 مليون دولار

ولفتت المصادر إلى أن الصفقة تتضمن استحواذ الشركة السعودية «سلوشنز» التابعة لشركة STC على الحصة التى تملكها «جيزة سيستمز» فى شركتها الشقيقة «جيزة العربية»، والتى تقدر بنحو %34 بتقييم بلغ 13 مليون دولار.

وكشفت أن شركة “بى إنفستمنتس” تعتزم استغلال حصيلة بيع حصتها البالغة %44.7 من “جيزة سيستمز” -والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 64.8 مليون دولار- بين توزيع جزء منها على المساهمين، فيما ستتم إعادة استثمار الجزء الآخر، مؤكدة أن الحصيلة الفعلية للبيع ستحدد عقب المفاوضات بين الطرفين.

وقال مصدر مسئول بـ«جيزة سيستمز» إن عرض الاستحواذ المقدم من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سوف يسهم فى تعزيز فرص نمو الشركة فى السعودية، علاوة على العمل على توسيع نطاق التوسع والتكامل وتوسيع قاعدة العملاء هناك.

يشار إلى أن «جيزة سيستمز» هى مجموعة قابضة بدأت أعمالها خلال عام 1974 وتعمل فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات، والذى يستحوذ على نصيب الأسد من حجم المشروعات، يليه الكهرباء، ثم المياه والنفط والغاز، إضافة إلى القطاعات الحكومية وقطاع النقل، ويندرج تحت مظلتها 15 شركة تابعة أخرى، يُمثل جزءًا كبيرًا منها وكلاء بيع وتسويق لمنتجات «جيزة سيستمز»، فضلًا عن وجود شركات متخصصة فى تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والرقمية للعملاء.

ويتراوح حجم أعمال جيزة سيستمز فى السوق المصرية من 100 إلى 200 مليون جنيه، وتمتلك الشركة فريق عمل مكونًا من 1400 عامل وموظف، فى مكاتب مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا، وتخدم قاعدة عملاء فى 25 دولة.