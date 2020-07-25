إنذار رسمي لـ«الوطنية للانتخابات» بمنع سرادقات دعايا مرشحي «الشيوخ»

نجوى عبد العزيز

أرسل المحامي أيمن محفوظ إنذارًا رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابات بمنع سرادقات دعايا المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

وطالب المحامي فى انذاره المرسل بخطاب موصي به بعلم الوصول للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دعايا المرشحين التي تتطلب تجمعات من المواطنين حرصًا على مصلحة الوطن وحماية للمواطنين من انتشار فيروس كورونا القاتل.

بدأ المحامي إنذاره أنه بعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ المصري وقبل بدايه فتره الدعاية الانتخابية التي تبدأ غدًا الأحد، تلاحظ وجود دعايا بإعلان المرشحين بالدعوة لتجمعات ومؤتمرات جماهيرية قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا ومخالفين بذلك قرار رئيس الوزراء في يونيو 2020 بغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأكد محفوظ بإنذاره أن القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأكمل المحامي بانذاره أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية فعلى رئيس الهيئه التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.

وناشد اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة فعاليات الدعاية لمرشحين مجلس الشيوخ والعمل على إبلاغ سلطات التحقيق بمخالفات المرشحين وشطب المخالفين للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.