إنديفور يستثمر 500 ألف دولار فى فيزيتا للخدمات الصحية أونلاين‎

برسوم: التمويل جزء من استثمارات إجمالية بقيمة 6.5 مليون دولار محمود جمالقال الدكتور أمير برسوم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ"فيزيتا للخدمات الصحية أونلاين"، إن شركته تلقت مؤخرا استثمارات بقيمة 500 ألف دولار من صندوق "إنديفور" للاستثمار فى الشركات الناشئة مقابل الاستحواذ على حصة

برسوم: التمويل جزء من استثمارات إجمالية بقيمة 6.5 مليون دولار





محمود جمال

قال الدكتور أمير برسوم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ”فيزيتا للخدمات الصحية أونلاين”، إن شركته تلقت مؤخرا استثمارات بقيمة 500 ألف دولار من صندوق “إنديفور” للاستثمار فى الشركات الناشئة مقابل الاستحواذ على حصة معينة من أسهمها.

وأوضح برسوم لـ”المال” أن التمويل هو جزء من استثمارات إجمالية كانت مرصودة للشركة من قبل مجموعة صناديق استثمارية بقيمة 6.5 مليون دولار، وحصلت الشركة فعليا على أول دفعة فى يناير الماضى بـ 5ملايين دولار، والمليون المتبقية من مستثمرين آخرين دون الكشف عن هويتهم.

وكانت فيزيتا قد حصلت على تمويل من 4 صناديق استثمار فى يناير 2017 هى «بيكو كابيتال» الإماراتى، و«فوستوك نيوفينتشرز» السويدى، و«تنمية تكنولوجيا المعلومات TDF» المصرى، و«سيليكون باديا» الأردنى، وأعلن برسوم حينها فى تصريحات لـ”المال” أنه سيقوم بتوظيف هذه الاستثمارات فى مضاعفة عدد أطباء المنصة الإلكترونية من 3 إلى 6 آلاف طبيب، وتسجيل 100 ألف عملية حجز شهرياً مقابل 30 ألفاً حالياً، بجانب التوسع فى أسواق جديدة خلال 18 شهراً.

يذكر أن «فيزيتا» هى تطبيق وموقع إلكترونى متوافر على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، ويتيح للمستخدم حجز موعد كشف طبى بإحدى العيادات قرب المنطقة السكنية التى يعيش بها، وإخطاره بالمواعيد.

وأسس أمير برسوم «فيزيتا» عام 2013 بعدما ترك عمله كمدير للاستراتيجيات بشركة استرازينيكا للصناعات الدوائية، وجذبت منذ ذلك التاريخ تمويلات بـ3.4 مليون دولار بخلاف الخمسة الأخيرة، وفر صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات «TDF» جزء كبير منها.