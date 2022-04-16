أعلنت شركة إنديفور للتعدين Endeavor Mining إغلاق بيع حصتها البالغة 90% في منجم كرما Karma في بوركينا فاسو إلى “نيري للتعدين” Néré Mining مقابل إجمالي يصل إلى 25 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5% صافي عائدات.

من جانبه علق سيباستيان دي مونتيسوس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنديفور أن قرار بيع منجم كارما غير الأساسي إلى “نيري للتعدين” يتماشى مع استراتيجية الشركة لإدارة محفظتها بفعالية لتركيز جهود الإدارة على هامش مرتفع في الحفاظ على التكلفة للأصول الأساسية.

وتابع: “كان أحد الاعتبارات الرئيسية في عملية البيع هو اختيار الطرف الذي سيحافظ على شراكاتنا الموثوقة في بوركينا فاسو، من خلال الالتزام بتشغيل المنجم لصالح موظفينا وأصحاب المصلحة المحليين”.

وأكد سيباستيان دي مونتيسوس، أن إدارة إنديفور تثق في قدرات شركة نيري للتعدين، عبر الاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم المكتسبة من استثماراتهم المحلية لتعظيم آفاق كارما المستقبلية.

وبموجب شروط الاتفاقية، يتم استلام 10 ملايين دولار في شكل سداد قروض المساهمين ، ودفعة نقدية مؤجلة قدرها 5 ملايين دولار تدفع بعد 6 أشهر من الإغلاق، ودفعة مشروطة تصل إلى 10 ملايين دولار، تدفع بعد 12 شهرًا من الإغلاق، بناءً على مقياس متدرج ، مرتبطة بمتوسط سعر الذهب الفوري.

نجيب ساويرس مساهم في إنديفور للتعدين

وتعد شركة إنديفور للتعدين من أكبر 15 شركة متعددة الأصول لإنتاج للذهب في العالمـ وتعتبر شركة لامانشا المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، المساهم الأساسي في شركة إنديفور للتعدين.

وتتركز أعمال شركة إنديفور في منطقة غرب أفريقيا، حيث تمتلك منجمي “إيتي” و”أجباوو” في ساحل العاج، وأربع مناجم (“هوندي” و”مانا” و”كارما” و”بونجو” في بوركينا فاسو، بالإضافة لأربعة مشاريع مستقبلية ممكنة “فيتيكرو” و”كالانا” و”بانتو” و”نابانجا” وسجل حافل في الأصول الاستكشافية في حزام بيريميان جرينستون الذي يمتد عبر بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وغينيا.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس نجيب ساويرس، فإنه يُصنف ضمن أكبر 10 مستثمرين بقطاع المناجم والذهب بالسوق الإفريقية، ويسعى ليصبح أكبر مستثمر في الذهب بالسوق المصرية، ومستعد للحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر.

وقال الملياردير نجيب ساويرس في تصريحات سابقة ، إن الذهب استثمار جيد في وقت يشعر فيه العالم بالقلق من التضخم، مشيرا إلى أنه غالبًا ما يتم الترويج للمعدن الأصفر الثمين على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار وأصل آمن يجب أن يشكل حوالي 5٪ إلى 10٪ من محفظة المستثمر.

وأوصى، بتخصيص المزيد من الاستثمارات للذهب، مؤكدا أن النسبة يجب أن ترتفع إلى 20% أو 30% من محفظة المستثمر.

وأشار نجيب ساويرس إلى أن استثماراته فى الذهب تصل إلى 50% قائلا: «إنه شيء أساسي”.