إندونيسيا: 3 ركائز اعتمدنا عليها في مبادرة هرم السعادة

سمر السيدقال بامبانج برودجونيجورو، وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، إن بلاده اعتمدت هرماً خاصاً بالسعادة مبني على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الناس، العوامل البيئية، النواحي الروحانية، ومن هذا المنطلق، تأتى السعادة من تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية بين الناس وتوفير الدعم للمنظومة البيئية وتقوي

سمر السيد

قال بامبانج برودجونيجورو، وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، إن بلاده اعتمدت هرماً خاصاً بالسعادة مبني على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الناس، العوامل البيئية، النواحي الروحانية، ومن هذا المنطلق، تأتى السعادة من تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية بين الناس وتوفير الدعم للمنظومة البيئية وتقوية النواحي الروحانية.

جاء ذلك، في جلسة بعنوان “اكتشف هرم السعادة الإندونيسي”، ضمن فعاليات الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة، المنعقد حاليًا في دبى، وتحدث الوزير الإندونيسي عن تجربة حكومته في مبادرة هرم السعادة الإندونيسي.

ولفت إلى أن المبادئ الأساسية للسعادة في إندونيسيا، تتمثل فى إيلاء الأهمية للمبادئ الدينية والروحانية، والتضامن الاجتماعي، والوحدة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه تم وضع مؤشر السعادة، المبني على محاور رئيسية هي: الرضا عن الحياة والمشاعر ومعنى الحياة، في حين يواصل مؤشر السعادة الإندونيسي صعوده وتحسنه، ويعتبر التناغم والانسجام العائلي العنصر الأعلى في هذا المؤشر، ويوجد الكثير من العمل لضمان تحقيق النمو والازدهار للجميع.

وتابع: “أنه يعمل في إندونيسيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخلص من الفقر والجوع بحلول العام 2030، ولكي يتحقق هذا الأمر، لا بدّ من إشراك شركات القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، وكافة شرائح المجتمع لتحويل جهود التنمية المستدامة إلى واقع فعلي”.

وانعقد الحوار العالمي للسعادة بدورته الثانية عشية الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بين 11 و13 فبراير، وشارك في الحوار العالمي للسعادة 500 مسئول حكومي وعالِم وخبير في شؤون السعادة من دول عربية وغربية ومؤسسات عالمية.

وتضمن الحوار 25 جلسة مُتنوعة، ركزت على كيفية الارتقاء بالمعرفة حول السعادة وجودة الحياة، وبحثت آليات تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمعات من أجل صياغة سياسات حكومية تكرس ثقافة السعادة والإيجابية في جميع ممارساتها.