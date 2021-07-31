نقل وملاحة

إندونيسيا تعتزم إعفاء اليخوت من ضريبة الكماليات لتشجيع السياحة البحرية

تشتمل إندونيسسيا على آلاف الجزر
أيمن عزام 6:17 م, السبت, 31 يوليو 21 6:17 م, السبت, 31 يوليو 21

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تعتزم إندونيسيا إعفاء اليخوت وسفن الرحلات البحرية المستخدمة في أغراض سياحية من ضريبة الكماليات التي تصل نسبتها إلى 75% وسط بحث البلد صاحب أكبر مجموعة جزر في العالم عن طرق لإنعاش السياحة كوسيلة لمجابهة تداعيات الجائحة.

ضريبة الكماليات في إندونيسيا

وبحسب وكالة بلومبرج، تم كذلك إعفاء وسائل المواصلات العامة، بينما لا تزال تلك الواردة من الخارج، والمخصصة لاستخدامات أخرى خاضعة للضريبة، وفقًا لبيانٍ صدر السبت من مكتب الضرائب.

ويقصد بهذه الخطوة تعزيز السياحة البحرية التي لها إمكانيات ضخمة، وفقًا لما ذكره نايلمادرين نور، رئيس العلاقات  العامة لدى المكتب.

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تشتمل إندونيسسيا على آلاف الجزر التي تقدر بطول يبدأ من نيويورك وينتهي في لندن، لكن صناعة الرحلات البحرية هناك تتذيل دول مجاورة صاحبة عدد أقل من الجزر مثل ماليزيا أو سنغافورا أو تايلاند.

وتسعى الحكومة الإندونيسية لاستكشاف طرق لتحسين الإيرادات السياحية وسط توقف خطط إعادة فتح المقاصد السياحية في مدينة بالي الاندونيسية التي تضررت بسبب قفزة في إصابات الفيروس المحلية.

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وتبني إندونيسيا حاليًّا أكبر ميناء لسفن الرحلات البحرية في مدينة بالي حتى يتمكن من استيعاب سفن يصل طولها إلى 350 مترًا (1.148 قدم) ومن المقدر تشغيله بنهاية عام 2023.

وانخفضت مبيعات السيارات المحلية في إندونيسيا بمقدار النصف تقريبًا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق له، وفقًا لبيانات من جمعية صناعة السيارات الإندونيسية، المعروفة باسم جايكيندو.

وكان هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الطلب من المستهلكين، وكذلك إغلاق المصانع بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

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وأظهرت بيانات جمعية جايكيندو أن حجم المبيعات قفز بعد تطبيق السياسات، حيث ارتفعت المبيعات في مارس من 2020 بنسبة 73% على أساس شهري.

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بقلم أيمن عزام

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