إندونيسيا تعترف بشهادات المنتجات الحلال الصادرة فى كوريا

وقعت هيئات الأغذية الحلال في كوريا الجنوبية وإندونيسيا اتفاقية اعتراف متبادل بشهادة الحلال لمنتجات البلدين، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا لوزارة الزراعة الكورية، وقعت المؤسسة الإسلامية الكورية ومقرها سيول وهيئة الحلال الكورية الاتفاقية مع الوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا، والمعروفة أيضا باسم BPJPH، يوم السبت في جاكرتا.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات الزراعية والغذائية الكورية الجنوبية، بعد حصولها على شهادة الحلال في كوريا الجنوبية، من التصدير إلى إندونيسيا دون الحاجة إلى شهادة منفصلة من وكالة شهادة الحلال المحلية.

وتخطط إندونيسيا لجعل شهادة الحلال إلزامية لجميع المواد الغذائية المستوردة، باستثناء المنتجات الزراعية الطازجة، بدءا من أكتوبر من العام المقبل.