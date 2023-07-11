إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية تحمل 272 ألف طن

احتجزت إندونيسيا ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطا بطريقة غير قانونية، حسبما ورد في بيان صادر عن خفر السواحل الإندونيسي اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272569 طنا من النفط الخام الخفيف ويشتبه فى أنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأفاد خفر السواحل بأنه تم احتجاز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون. ولم يذكر تاريخ الواقعة.

وقال إن (أرمان) يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح.