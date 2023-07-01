إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6.4 درجة والأضرار طفيفة

ضرب زلزالا قوته 6.4 درجة جزيرة جاوة الإندونيسية مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، فيما لقي شخص حتفه تيجة أزمة قلبية على ما يبدو أثناء الزلزال، حسبما أعلن المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد المهاري لرويترز يوم السبت إن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمنشآت الصحية والتعليمية في منطقة يوجياكارتا وإقليم جاوة الوسطى.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال الذي وقع على عمق 25 كيلومترا شعر به السكان في عدة مدن بمنطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر سكانا في إندونيسيا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددا كبيرا من الزلازل والبراكين.