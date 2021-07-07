“إندومي” في المركز الثالث.. العلامات التجارية الأكثر اختيارا بقطاع الأغذية في العالم

تصدرت “ماجي” العلامات التجارية الأكثر اختيارا بقطاع الأغذية المعبأة في العالم، وتلتها “ليز” ثم “إندومي”، وفقا لدراسة أعدتها شركة كانتار Kantar العالمية للبيانات والاستشارات.

ووفق دراسة 2021 Brand Footprint الصادرة عن “كانتار”، جاءت “كنور” في المركز الرابع و”هاينز” في المركز الخامس.

وترصد الدراسة العلامات التجارية للأغذية التي تدخل في فئة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة FMCG (السلع الاستهلاكية المعبأة والتي تُباع بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبيًا)، وتتبع نموها من حيث زيادة عدد الأسر التي تشتريها أو زيادة حجم مبيعاتها أو كليهما.

ويعتمد التصنيف على البيانات التي تم جمعها عن سلوك المتسوقين على مدار 52 أسبوعًا بين نوفمبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020.

كما تعتمد جميع البيانات على المشتريات التي يقوم بها المستهلكون العاديون لمنازلهم.

وبشكل عام، تتبع “كانتار” العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية في قطاعات المشروبات والأغذية ومنتجات الألبان والجمال والعناية الشخصية والرعاية المنزلية.

ولا يتم تضمين براندات الأطعمة الطازجة والبطاريات وأغذية الحيوانات الأليفة في التصنيف.

*العلامات التجارية الأكثر اختيارا بقطاع الأغذية في العالم (من المركز 6 إلى 20):

6- أوريو

7- كيندر

8- نستله

9- شيتوس

10- بيمبو

11- كرافت

12- دوريتوس

13- كواكر (شوفان)

14- باريللا (مكرونة)

15- أجينموتو Ajinomoto (توابل ومحسنات طعم)

16- إم سي كورميك (Mc Cormick) (توابل)

17- د.أوتكر Dr. Oetker (مستلزمات المخبوزات)

18- هيرشي

19- ميلكا

20- كامبلز Campbell’s (شوربة معلبة)