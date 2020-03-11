إندماج بين «Aon» و«Willis Towers Watson» لوساطة التأمين والإعادة

قالت شركة “AON” الخدمات المالية والاستثمارية البريطانية ، أنها وافقت علي الإندماج مع وسيطها المنافس ” Willis Towers Watson “، بعد أسابيع من التكهنات بشأن تلك الصفقة، لتصبح الشركتان المندمجتان أكبر وسيط للتأمين وإعادة التأمين علي مستوي العالم.

80 مليار دولار قيمة الأصول المندمجة

وبموجب الإندماج، تصل قيمة الأصول والأسهم المندمجة بين الكيانين 80 مليار دولار.

قال جريج كيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Aon ، أن الإندماج سيؤدي لإنشاء منصة أكثر ابتكارًا ، قادرة على تقديم نتائج أفضل لجميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والزملاء والشركاء والمستثمرون”.

وأشار إلي أن الشركتين المندمجتين ، سيعملان تحت اسم Aon ، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في لندن.

تأتي الصفقة التي ستتم عبر تبادل الأسهم، كأكبر صفقة في هذا المجال، بعد عام تقريباً من انهيار المحادثات السابقة بين الشركتين.

جون هالي رئيسًا تنفيذيًا للكيان الجديد

ومن المقرر أن يتولى جون هالي ، الرئيس التنفيذي الحالي لـ Willis Towers Watson ، منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة مع التركيز على استراتيجية النمو والابتكار ، علي أن يضم مجلس الإدارة أعضاءًا من مسئولي Aon و Willis Towers Watson الحاليين.

ولفت ” كيس “، إلي أن أن خبرات شركته العالمية في مجال المخاطر والتقاعد والصحة، ستسرع من وتيرة إيجاد حلول جديدة تتناسب بشكل أكبر بين رأس المال واحتياجات العملاء غير الملباة في مجالات النمو المرتفعة مثل الإنترنت والاستثمارات والملكية الفكرية والمخاطر المناخية والحلول الصحية .

جريج كيس : الإندماج خطوة طبيعية لتقديم خدمات أفضل للعملاء

ووصف الإندماج بين Aon و Willis Towers Watson بأنه خطوة طبيعية في رحلة شركته لتقديم خدمة أفضل للعملاء في مجال تأمين الحياة والمخاطر ورأس المال.

واستحوذت مجموعة “ويليس” العالمية على مجموعة “جراسافوا”، في نوفمبر 2015 ، وفى يناير 2016 تم الاندماج بين “ويليس” و”تاورز واتسون” ليصبح اسمها “ويليس تاورز واتسون”.