«إندريف» تطلق خدمة تنظيف المنازل وإعداد وجبات الإفطار فى رمضان

أطلقت inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، خدمات جديدة مخصصة لـ “شهر رمضان” التي تبدأ من الـ 22 من شهر مارس حتى الـ 20 من شهر أبريل ،وتشمل تنظيف المنازل وغسيل السيارات واطلاق ايضاً فئة تشمل خدمة “الإفطار” وهي عبارة عن المساعدة في تنظيف المنزل والطهي ، وذلك بهدف مساعدة المصريين على الاستعداد للشهر الكريم ومشاركتهم مع عائلاتهم.

توفر inDrive ما يقارب من 15 ألف مختص للعديد من الخدمات بما ذلك في الخدمات الخاصة بشهر رمضان ، ومن أهم مميزات inDrive خدمات أنها تسمح للمستخدم باقتراح السعر المناسب له، وهو ما يجعل الخدمات تتميز بالشفافية للعملاء لأنه يمكن للعميل والمختص التفاوض على سعر مناسب للخدمة فيما بينهما بشكل مباشر حيث يقوم العميل بوضع سعر للخدمة و للمختص كامل الحرية لقبول الرحلة أو رفضها ، و تبدأ أسعار تنظيف المنازل من 200 جنيه و غسيل السيارات من 150 جنيه.

صرح معتز توبة ممثل تطوير الأعمال لـ inDrive في الشرق الأوسط :” يسعدنا تقديم هذه الخدمة الفريدة من نوعها لـ مستخدمينا في مصر خلال هذا الوقت المهم من العام ، إن درايف هي منصة عالمية تعمل في 47 دولة ومع ذلك ، فإننا نقدر ونفكر في ما يهم الناس في كل بلد تتواجد فيها خدماتنا ، برنامجنا الخاص بـ رمضان في مصر يهدف إلى مساعدة المصريين خلال هذا الشهر الكريم من خلال أدوات عمل موثوق فيها وخدمات تتسم بالعدالة “.

أما عن كيفية استخدام فئة الخدمة المخصصة لشهر رمضان ، يقوم المستخدم باختيارها من على التطبيق ويحدد الخدمة على سبيل المثال :” تحضير الافطار لعائلة مكونة من ستة أفراد” ثم يحدد التاريخ والسعر المقترح من جانبه ، ثم يضغط على زر ” المختص” ، ويحدد العميل سعر للخدمة التي يحتاجها ، ويمكن ايضا للمستخدم اختيار المختص وفقاً لكفائته والتقييم الخاص به ، وعلى جانب آخر يكتسب المختص من inDrive خدمات بناء قاعدة كبير من الزبائن وكسب المزيد من المال عندما يقوم بتقديم أفضل الخدمات لديه للمستخدمين وكسب ثقتهم.

ومن أجل ضمان سلامة وموثوقية كل الخدمات ، يقوم المختص بالتسجيل على التطبيق وتوثيق بياناته اولاً من خلال تقديم بطاقته الشخصية وصورته ثم يقوم فريق inDrive بالتحقق منه.