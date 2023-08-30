«إندرايف» : 500 جنيه متوسط سعر الرحلة الخاصة بين القاهرة والإسكندرية فى صيف 2023

أعلنت منصة إندرايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول لأول مرة عن متوسط أسعار الرحلات الخاصة، والتي تم اختيارها من قبل المستخدمين في صيف 2023 عن طريق خدمة “inDrive” سفر.

ومن أشهر تلك الوجهات الصيفية وأكثرها طلبا على التطبيق هي الرحلات بين محافظتي القاهرة والإسكندرية ويعود ذلك لأن غالبية سكان القاهرة يقضون إجازتهم الأسبوعية على شواطئ عروس البحر المتوسط خلال الموسم الصيفي، حيث يقدر سعر الرحلة بـ 500 جنيه، كما يمكن للمستخدم طلب سيارة خاصة من أجل الاستمتاع بخصوصية الرحلة التي تصل مسافتها إلى 220 كيلو متر عن طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

ويعد الساحل الشمالي من أكثر رحلات “inDrive” سفر طلباً وشهرة على التطبيق لأنه أيضا وجهة مميزة للمصريين لقضاء العطلات الصيفية بأسعار رحلات يصل إلى 500 جنيه ، عن طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ثم طريق وادي النطرون في رحلة تستغرق قرابة ساعتين ونصف (260 كم) ، ومن القاهرة إلى العين السخنة تصل تكلفة الرحلة 550 جنيها.

وكشفت خدمة “inDrive سفر” أن رحلات القاهرة – الزقازيق تصنف من أكثر الوجهات طلبا والذي تصل مدة الرحلة إلى ساعة ونصف عن طريق القاهرة – بلبيس الصحراوي أما عن سعر الرحلة هو 360 جنيها ، ومن أهم مميزات هذه الخدمة هو أن المستخدمين يتمتعون بحرية تحديد السعر أولاً، ويمكن للسائقين قبول العرض، أو اقتراح السعر الخاص بهم، أو اختيار عرض آخر، مما يسمح للمستخدمين والسائقين بالعمل والسفر وفقًا لشروطهم الخاصة مع ضمان الحصول على رحلة آمنة ومريحة من القاهرة إلى الزقازيق.

وتتميز مدينة المنصورة بمعالمها وآثارها وكرم أهلها، لذلك يمكن لسكان القاهرة الذهاب إلى هناك في حوالي ساعتين ونصف (130.4 كم) عبر طريق ميت غمر- طلخا وتكلفتها حوالي 400 جنيه، ومن القاهرة إلى الإسماعيلية تصل تكلفة الرحلة إلى 300 جنيه في رحلة تستغرق قرابة الـ 90 دقيقة، والرحلات بين القاهرة والسويس تكلف عادة حوالي 370 جنيها وتستغرق أقل من ساعتين (139.4 كم).

وصرح محمد علي ممثل تطوير الأعمال لخدمة inDrive سفر :”نحن حريصون على جعل التنقل للمصريين إلى أبعد مسافة مريحًا وبأسعار معقولة على عكس تطبيقات السفر الأخرى، وبات تطبيق إندرايف في متناول الجميع لاستخدامه، فأنت لا تقوم فقط بحجز رحلة؛ أنت تحصل على تجربة خاصة ومميزة”.

“إن درايف” هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ،بكاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة ، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة النقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن و الشحن ، والتوصيل والبحث عن عمل.

و تتواجد “inDrive” في أكثر من 40 دولة ، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع ، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.