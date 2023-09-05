«إندرايف» تعلن عن فتح باب التقديم لجائزة دعم مشروعات رائدات الأعمال Aurora Tech

أعلنت شركة إندرايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، عن فتح باب التقديم في جائزة Aurora Tech السنوية التي تحتفي وتدعم المؤسسات للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات ابتداءً من يوم 5 سبتمبر حتى 1 ديسمبر المقبل.

تُعلن القائمة النهائية من المشاركات في 31 يناير 2024، كما سيتم الإعلان عن الفائزات وتقييمات مشاريعهن في 8 مارس 2024، حيث تتمثل مهمة هذه الجائزة في عدة أبعاد من أهمها الإشادة بخطوات المرأة في ريادة الأعمال بـ مجال تكنولوجيا المعلومات الذي بات حكراً على الرجال وتمكينهن ، وتزويدهن بالموارد التي يستحقونها من خلال جوائز نقدية كبيرة، والقضاء على التحيزات بين الجنسين التي كانت سببا في تقييد الصناعة لفترة طويلة.

وتتضمن الجوائز النقدية 3 فئات حيث تحصد الحائزة على المركز الأول 30 ألف دولار وصاحبة المركز الثاني 20 ألف دولار والمركز الثالث 10 آلاف دولار، ويمكن منح الجائزة لمتسابقة من أي دولة مشاركة، بالإضافة إلى الجوائز، سيتمكن رائدات الأعمال من المشاركة في برنامج توجيهي تقدمه inDrive.

كما تتضمن لجنة تحكيم النسخة الثالثة من جائزة Aurora Tech لهذا العام عددا من رائدات الأعمال البارزات في مجال تكنولوجيا المعلومات من بينهن المصرية مي مدحت – التي تعد واحدة من أبرز رائدات الأعمال المصريات.

وصرحت إيكاترينا سميرنوفا، المديرة التنفيذية لجائزة Aurora Tech :” عالم التكنولوجيا مازال يشهد صراعات التفاوت بين الجنسين، وتعتبر مثل هذه الجوائز محفزة للتغيير ، إن اعترافنا بالمساواة بين الجنسين يعمل على تمكين المرأة وتحطيم الحواجز وإلهام العقول الشابة، خاصة بعد ردود الأفعال الإيجابية من الفائزات السابقات التي لها تأثير تحويلي كبير مع تدفق الطلبات على مستوى العالم”.

وأضافت :”نحن متحمسون لتسليط الضوء على المواهب التي تحدث تأثيرات تغير المجتمع وتكون بمثابة قدوة، نحن نتطلع الى مستقبل حيث يتوقف النوع أو الجنس عن الحد من الإمكانات، هذه الجائزة ليست مجرد اعتراف منا بأهمية المساواة بين الجنسين، إنها خطوة نحو غد أكثر شمولاً وابتكارًا”.

ويتضمن قبول طلب المشاركة في جائزة Aurora Tech بعض الشروط ويجب أن تستوفي المعايير التالية: 1. يجب أن تكون الشركة الناشئة قد تم تأسيسها بشكل مشترك وتقودها سيدة أعمال. 2. يجب ألا تكون الشركة الناشئة قد حصلت على استثمارات تتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك الجولة التأسيسية. 3. يجب ألا يزيد عمر الشركة الناشئة عن 5 سنوات4. يجب أن يكون لدى الشركة الناشئة نموذج أولي وظيفي، إذا كان مجرد فكرة فقط، فلن يتم النظر في طلب التقديم.