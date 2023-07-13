«إندرايف» تطلق خدمات السفر وشحن البضائع بين القاهرة والساحل الشمالي

أطلقت شركة إندرايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خدمات سفر وشحن ما بين القاهرة والساحل الشمالي، والذي يعد وجهة المصريين خلال الموسم الصيفي لقضاء العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، حيث تعتمد هذه الخدمات على نفس نموذج العمل الخاص بـإندرايف، وهو قيام العميل بتحديد سعر الرحلة، ومن جانبه يقبل السائق سعر الرحلة أو يرفضها ويتفاوض فيما بينه مع العميل.

تقدم inDrive سفر خدمة تتيح للمستخدمين التنقل والسفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي من خلال حجز رحلات عبر التطبيق من على (موبايل و أجهزة الكمبيوتر) أو من خلال نسخة الويب inDrive.City to City.

ومن أهم مزايا هذه الخدمة أن المستخدم يمكنه الحصول على رحلة خاصة – دون اصطحاب أشخاص آخرين- وهو نفس نموذج الرحلات داخل المدينة،

كما أن هذه الخدمة توفر المزيد من الوقت لأن المستخدم ليس بحاجة للذهاب إلى محطة الأتوبيس والالتزام بجدول الرحلات لأن السائق يذهب للراكب أينما يتواجد ويصطحبه إلى الوجهة المقصودة بناء على الاتفاق بينهما قبل انطلاق الرحلة.

كما تتوفر خدمة inDrive شحن، والتي تقدم للمستخدمين خدمات نقل الشحنات الكبيرة مثل الأثاث أو المراكب أو جت سكي من القاهرة إلى الساحل الشمالي، حيث يختار المستخدم وقت و الوجهة المقصودة وسيارة الشحن المناسبة لطلبه، وبعدها يحدد السعر، ويتفاوض مع السائق فيما بينهما.

كما يتيح للمستخدم اختيار الرحلة أو الشحنة على الفور؛ ليس فقط بناءً على السعر ووقت التسليم، ولكن أيضًا تقييم السائق.

ومن أجل الحفاظ على معايير الأمان، يتم التحقق بعناية من جميع السائقين المسجلين ومستنداتهم لضمان السلامة الكاملة للشحنة، كما يمكن للعملاء أيضًا تتبع الرحلة من خلال التطبيق للتأكد من تسليم في الوقت المتفق عليه وأن الرحلة على مسارها الصحيح.

صرح معتز توبة، مدير تطوير الأعمال لإندرايف في الشرق الأوسط: “مصر أصبحت الآن سوقًا فعالة ومهمة لـinDrive في الشرق الأوسط، واستثمرنا الكثير في التسويق من أجل بناء مجتمع هنا من خلال تقديم نشاطات خيرية مثل دعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا وتنظيم أيضًا فعاليات وأنشطة رياضية لذوي الهمم والأطفال في المجتمعات البسيطة؛ لأن مهمتنا الاساسية تكمن في تحدي الظلم، والآن inDrive أصبح ثاني تطبيقات النقل الذكي شهرة في العالم”.