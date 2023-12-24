«إندرايف» تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمبادرة «Your pace»

شاركت مبادرة Your pace غير الهادفة للربح والتابعة لشركة إندرايف مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول – في سباق Cairo runners من أجل دعم مجتمعات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق العدالة والمساواة.

وقدمت مبادرة Your Pace الدعم من خلال تقديم الدعم الطبي للسباق الرياضي بتوفير سيارات للإسعاف حال حدوث إصابات، ومنح المشاركين في السابق هدايا مثل التيشرتات، كما شاركت شروق إبراهيم مدير العلاقات العامة لإندرايف في ندوة نقاشية عن أهمية دعم مجتمعات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لهم سباقات رياضية تتماشى مع حالتهم.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية زيادة الوعي والفهم للتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والتي تتماشى مع شعار تحدي الظلم الخاص بإندرايف، وأيضا ما تفعله الدولة المصرية.

وصرحت آنا فيدورشوك، مديرة المشاريع الرياضة في inDrive :” دعم السباقات الرياضية المحلية يعد تركيز مهم على تشديد الالتزام بشمولية جميع الأفراد في مثل هذه السباقات بغض النظر عن حالتهم وتمكين الأفراد من الفئات الضعيفة، وهذا ما تسعى إليه مبادرة Your pace إلى خلق فرص أكثر إنصافا في المجتمع الرياضي أنه أمر ضروري لتحقيق الاختلاف والتنوع وضمان لتمكين الجميع، بغض النظر عن خلفياتهم أو قدراتهم، من المشاركة وأن يشعروا بالترحيب”.

وأضافت فيدورشوك: “أما عن خططنا لعام 2024 في مصر، تهدف رؤية inDrive إلى توسيع وتعميق التزامنا بالشمولية، ومن خلال هذه المبادرات، نطمح إلى بناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولاً، وإلهام التغيير الإيجابي في جميع أنحاء المنطقة”.

وتعد Your Pace مبادرة غير هادفة للربح مقدمة من شركة اندرايف ، تتمثل مهمتها في تحدي الظلم الاجتماعي في مجال الرياضة من خلال دعم مجال السباقات المحلية وتنظيم سباقات رياضية تكون شاملة لجميع الأفراد والمجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع منظمي السباق المحليين والعلامات التجارية وقادة المجتمع.