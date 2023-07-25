«إندرايف» تتعاون مع «كارجاس» لدعم تحويل السيارات للغاز الطبيعي

أعلنت إندرايف “inDrive” لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، عن تعاونها مع شركة CARGAS من خلال شراكة تتضمن تقديم الدعم للسائقين المسجلين لدى التطبيق لتسهيل عملية تحويل سياراتهم الى الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود.

تتضمن شراكة إندرايف مع محطات كارجاس منح السائقين 15% تخفيض على زيت فيسكو مع أيضاً تقديم خدمة تغيير الزيت مجاناّ في كل محطات كارجاس بجميع أنحاء الجمهورية ،ولدعم عملية التحويل لسيارات الغاز، تقدم كارجاس امتيازات لسائقي inDrive لمدة عام واحد التقسيط بدون فوائد وأيضًا سوف يتمتع السائقون الذين يقومون بتحويل سياراتهم بـ ضمان ممتد عند التحويل من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا.

قال معتز توبة ممثل تطوير الأعمال لشركة inDrive في الشرق الأوسط :” غاز السيارات أرخص من البنزين، وهذا يجعله خيارًا ميسور التكلفة لـ سائقينا ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة حيث يوفر استخدام سيارات الغاز الحصول على المزيد من الرحلات وتوفير المال ، كما تحرص inDrive على الحفاظ على البيئة وتؤمن بالتنمية المستدامة ويساعد استخدام غاز السيارات في تقليل التلوث وتحسين جودة الهواء ، وهو أمر ضروري للصحة العامة والبيئة”.

وأضاف توبة: “تعمل الحكومة المصرية بنشاط على الترويج لاستخدام غاز السيارات كجزء من استراتيجيتها للطاقة، ويشمل ذلك تنفيذ حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والإعانات، وإنشاء محطات وقود الغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المزيد من الناس على التحول إلى بديل الوقود الأنقى”.

إن درايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ،بكاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة، وهو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن والشحن، والتوصيل والبحث عن عمل تتواجد inDrive في 614 مدينة في 47 دولة.