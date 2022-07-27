«إندرايفر»: 6 ملايين عملية تحميل للتطبيق في مصر خلال 2021

أكدت شركة «إندرايفر» لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول ، أن هناك 6 ملايين عملية تحميل للتطبيق في مصر تمت خلال 2021.. مشيرة إلى أن المصريين يفضلون مبدأ عرض تسعيرة الرحلة قبل بدايتها.

وقال مروان حجازي، مدير التسويق لدى الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته أصبحت تمتلك سجلًا تجاريًّا لمزاولة نشاط طلب خدمات نقل الأفراد عبر المحمول بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات اللازمة لمباشرة عملها، موضحًا أن «إندرايفر» تحرص دائمًا على الالتزام بقوانين الدول التى تعمل بها.

وأضاف حجازى فى تصريحات لـ«المال» أن العام الماضى شهد تحميل تطبيق «إندرايفر» من متجرى «جوجل بلاى» و«آبل ستور» فى مصر بنحو 6 ملايين مرة، مشيرًا إلى أن الشركة متواجدة فى أكثر من 645 مدينة فى 45 دولة حول العالم.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن المستخدم المصرى أبدى إعجابه خلال المرحلة الماضية بمبدأ عرض تسعيرة المشوار مسبقًا قبل بداية الرحلة، لافتًا إلى أن «إندرايفر» تشهد نموًا ملحوظًا فى حجم أعمالها بالسوق المصرية شهريًّا.

وأضاف أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى يوليو الجارى لم تؤثر بالسلب على دخول كباتنها، خاصة أن (السائق) لديه الحرية الكاملة فى قبول الرحلة طالما كان سعرها عادلًا ومناسبًا له – على حدِّ وصفه.

يذكر أن «إندرايفر» تقدم خدمات نقل الأفراد داخل المدن والشحن السريع والتوصيل والنقل بين المحافظات.

واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركى فى مصر رقم 87 لسنة 2018 على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات النقل الذكى التقدم بطلب إلى وزارة النقل، ويتضمن عدد المركبات ووسائل النقل المطلوب تشغيلها مصحوبة بمستندات، منها مستخرج رسمى معتمد من السجل التجارى، وصحيفة الاستثمار، والبطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وشهادة من التأمينات الاجتماعية.

فما تضمنت اللائحة ضرورة قيام وزارة النقل باخطار الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بنتيجة فحصه، مع توضيح الأسباب فى حال الرفض، ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب.

ويصدر الترخيص معتمَدًا من وزير النقل لمدة خمس سنوات، وتخطر الأجهزة الأمنية والإدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب وجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بصورة منه.