«إندرايفر» توزع 300 خوذة على كباتن الدراجات النارية فى الإسكندرية

أعلنت شركة إندرايفر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن توزيع 300 خوذة وسترات عاكسة على كباتن الدراجات النارية فى الإسكندرية.

قال مروان حجازي، مدير التسويق لشركة إندرايفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “نحن سعداء جدًا بتوزيع الخوذات والسترات العاكسة لزيادة سلامة الكابتن حتى يتمكنوا من التمتع بمعايير أمان أعلى وتزويدهم بالعوامل التي تحافظ على سلامتهم وأمنهم .

وأضاف حجازي: “قمنا بتوزيع حوالي 600 خوذة في القاهرة والإسكندرية وقبل شهر تم توزيع 300 خوذة على كباتن الدراجات النارية في القاهرة وقريبًا سيتم توزيع عدد أكبر من الخوذات لتوفير معايير أعلى للسلامة بالنسبة لهم للكابتن والراكب، لأن هذا ما يهمنا، إضافة إلى ذلك، الالتزام بالطرق وإشارات المرور لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة”.

وكانت شركة انداريفر بدأت نشاطها في تقديم خدمات النقل الذكية في مصر خلال أغسطس 2020، وتقدم خدمات النقل للأفراد داخل المدن وبين المحافظات ، والشحن السريع والتوصيل، وتتوفر خدمات الشركة في أكثر من 645 مدينة في 45 دولة حول العالم، وتتخذ الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها ولديها المكتب الرسمي في القاهرة.

وتتوافر خدمات إندرايفر في أكثر من 645 مدينة في 45 دولة حول العالم، وتم تنزيل تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة حول العالم ويقدم خدمات أخرى، بما في ذلك النقل بين بما في ذلك النقل بين المدن وخدمات الشحن.