إنخفاض نصيب شركات التأمين التقليدية وزيادة التكافلية من الأقساط المحصلة (جراف)

إنخفض نصيب شركات التأمين العاملة وفق النظام التقليدي، أو المعروف بالتجاري- سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات- ، العاملة في السوق المصرية، من الأقساط المحصلة علي مستوي القطاع، في الشهور الأربعة الأولي ، من العام الحالي 2020 ، مقارنة بحصتها في الشهور المقابة من العام الماضي 2019.

15.3 % نسبة النمو في حصيلة الأقساط المحصلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة شركات التأمين- سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي في نشاطي الممتلكات أو الحياة- خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي 12.5 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه تقريبًا، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 1.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 15.3%

وبلغ نصيب شركات التأمين التقليدية، من الأقساط المحصلة في الشهور الأربعة الأولي، من العام الحالي ما يلامس 10.3 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه تقريبًا ، هي نصيب شركات التأمين التكافلي.

10.3 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التجارية من الأقساط

وبلغت نسبة النمو في حصيلة شركات التأمين التقليدي ، من الأقساط المحصلة في الشهور الأربعة الأولي، من العام الحالي 6.4%، مقارنة بالأقساط المحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 10.3 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل ، بلغت نسبة النمو في حصيلة شركات التأمين التكافلي ، من الأقساط المحصلة في الشهور الأربعة الأولي، من العام الحالي 85.4%، مقارنة بالأقساط المحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

ومن المعروف أن حصيلة شركات التأمين، من الأقساط المحصلة، في الأربعة شهور الأولي، من العام الماضي 2019 ، البالغة 10.9 مليار جنيه، توزعت بواقع 9.4 مليار جنيه تقريبًا لصالح شركات التأمين التقليدي، مقابل 1.28 مليار جنيه تقريبًا، لشركات التأمين التكافلي.

الجراف التالي يوضح ، حصة شركات التأمين التقليدي والتكافلي ، من الأقساط المحصلة في أول أربع شهور ، من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أبريل-.

الجراف التالي يوضح ، حصة شركات التأمين التقليدي والتكافلي ، من الأقساط المحصلة في أول أربع شهور ، من العام الحالي 2019 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أبريل-.