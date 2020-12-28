إنخفاض نسبة تأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة في أكتوبر مقارنة بالحياة (جراف)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاصة بمؤشرات سوق التأمين خلال شهر أكتوبر الماضي ، أن شركات تأمين الحياة، إنخفاض حصيلة أقساطها المُحصلة بنسبة 4.8% في أكتوبر، وشهد المؤشر الكلي للأقساط المحصلة علي مستوي السوق ، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات تراجعًا بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.1%.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة، في شهر أكتوبر الماضي، 2.813 مليار جنيه، مقابل 2.817 مليار جنيه، تم تحصيلها في أكتوبر 2019، بتراجع نسبته 0.1%.

وتوزعت حصيلة أقساط أكتوبر 2020 ، البالغة 2.813 مليار جنيه، بواقع 1.247 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 1.566 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

في السياق ذاته، بلغ نسبة التراجع في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة منفردة، في أكتوبر الماضي ، ما نسبته 4.8%، مقارنة بما تم تحصيله في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، لتتراجع من 1.645 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ، إلي 1.566 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

ورغم إصابة شركات تأمين الحياة، بالتأثيرات السلبية لكورونا، إلا أن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، قاومت هذه التأثيرات، محققة نموًا نسبته 6.4% دفعة واحدة، في حصيلة أقساط المحصلة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بما تم تحصيله في الشهر المقابل من العام الماضي، لتصل الي 1.247 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.172 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة.

في سياق متصل، رغم مرض شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال في أكتوبر الماضي، إلا أنها باتت الأوفر حظًا من شركات تأمين الممتلكات، في نصيب كلِاهما من الأقساط المحصلة خلال الشهر ذاته، لاسيما وأن شركات تأمين الحياة إستحوذت علي 55.7% من الأقساط التي تم تحصيلها في أكتوبر الماضي، مقابل 44.3% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة، من الأقساط المحصلة في شهر أكتوبر من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة، من الأقساط المحصلة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019.