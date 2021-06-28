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إنخفاض صافي المطالبات بشركات التأمين السعودية (جراف)

بنهاية 2020
الشاذلي جمعة 7:12 ص, الأثنين, 28 يونيو 21 7:12 ص, الأثنين, 28 يونيو 21

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شهد مؤشر صافي المطالبات بشركات التأمين السعودية، إنخفاضًا ملحوظًا في نهاية 2020، مقارنة بالعام السابق 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من البنك المركزي السعودي- حصلت المال علي نسخة منها- إنخفض صافي المطالبات علي مستوي سوق التأمين بالكامل، ليصل الي 24.3 مليار ريال في نهاية 2020، مقابل 25.3 مليار ريال، في العام السابق 2019.

وفيما يخص أنشطة التأمين، كشفت البيانات الرسمية، عن إنخفاض صافي المطالبات في نشاط التأمين الصحي، لتصل إلي 17.9 مليار ريال، بنهاية 2020، مقابل 18.3 مليار ريال، في العام السابق.

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ووفقًا للبنك المركزي السعودي، فإن السبب الرئيسي في هذا الإنخفاض بصافي مطالبات التامين الصحي، مرتبط بتراجع طلب المؤمن لهم علي العلاجات الطبية غير الضرورية خلال فترة جائحة كورونا ، وتولي حكومة المملكة مسؤولية توفير العلاج لمصابي فيروس كورونا.

من ناحية أخري، سجل صافي المطالبات في فرع تأمين المركبات أو السيارات، إنخفاضا ملحوظًا، ليصل الي 5.17 مليار ريال، بنهاية 2020، مقابل 5.99 مليار ريال، في نهاية 2019 ، وذلك نتيجة إتباع ممارسات أكثر كفاءة لإدارة المطالبات، بالإضافة الي تطبيق بعض الإصلاحات التنظيمية علاوة علي تأثير الإغلاق العام نتيجة جائحة كورونا.

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وشهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

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الجراف التالي، يوضح قيمة صافي المطالبات بسوق التأمين السعودي، بنهاية 2020، مقارنة بـ 2019.

الجراف التالي، يوضح نسبة الإنخفاض في صافي المطالبات بسوق التأمين السعودي، نهاية 2020، مقارنة بـ 2019.

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بقلم الشاذلي جمعة

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