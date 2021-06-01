إنخفاض الليمون والكانتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء اول يونيو2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 وتراجع الفلفل الالوان ،والليمون والكانتالوب، واستقرت الكوسة ،و الطماطم ،الخيار والفلفل الرومي في بورصة السوق ،وتراوح كيلو الطماطم في التجزئة من 2جنيه ونصف إلي4، و العداية وزن 18كيلو من 30إلي 60جنيها.

وأكد التجار أن الخيار البلدي سجل من 6إلي 8جنيهات، والخيار الصوب 6جنيهات ،والبصل الأحمر ، والذهبي 3.5إلي 4جنيهات، والكوسة 4إلي10جنيهات،والبامية 10إلي14جنيها.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف إلى 3جنيهات ،والبطاطس استقرت بين 5جنيهات إلى 6جنيهات،والملوخية 8جنيهات إلى 10 للكيلو،والفلفل الرومي تراوح من 5إلي7جنيهات،والثوم الأبيض 25جنيها و الثوم الاحمر 35جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر الليمون تراجع لـ26بدلا من 28إلي 32جنيها ،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيهابدلا من 20 ، ،والبسلة7جنيهات،الفاصوليا 10جنيهابدلا من 12،ورق العنب 14إلي 20جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

واكد التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 2.5جنيه إلى 4جنيهات،والبصل الأحمر والابيض 3.5جنيه،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 5إلي 6.5جنيه .

واشار التجار الي أن سعر الجزر تراوح بين4جنيهات إلى5جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي تراوح من ,5إلي 7جنيهات،والفلفل الحامي 4جنيهات إلى 7،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

واكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب7بدلا من8جنيهات،والباذنجان العروس الأسود 5جنيهات إلى7جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه إلى 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:16جنيهات

البامية :14جنيها

البصل :3.5جنيه

الطماطم :4جنيهات

البطاطس :6جنيهات

الثوم :24جنيها

الكوسة :7جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 7جنيهات

الباذنجان الابيض: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الليمون: 26جنيها

الفلفل الرومي: 7جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات للواحدة

ربطة الخضرة: 50 قرشا

و الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 25جنيها

المشمش :25جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:12جنيهات

البرقوق:25جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح المستورد :30جنيها

الخوخ :15جنيها

الكمثري :40جنيها

المانجو :40جنيها

البطيخ :30جنيها للواحدة

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء و تراوح قفص الطماطم 18كجم من 30جنيهاإلي 55جنيها،والكيلو 150قرش إلى250قرش،والبطاطس جملة من 175قرش إلى375قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من جنيهين ونصف إلى 3جنيهات،والجزر “بدون عرش” تراوح من225قرش إلى 250قرش،والباذنجان البلدي من 200قرشاإلى350قرشا،والباذنجان العروس من 150قرش إلى400قرشا.

وبلغ سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 19جنيها ،والبسلة 7جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3بدلا من 4جنيهات، والكوسة 4 جنيهات ،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.