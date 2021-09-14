إنخفاض الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء14-9-2021

تباينت اسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 ،وتراوحت الطماطم بين 3.5إلي 7.5بدلا من 8جنيهات ،والخيار تراجع إلي 5جنيهات بدلا من 9جنيهات، البصل 4جنيهات ،والكوسة ارتفعت إلى 10جنيهات بدلا من جنيهات ،و المانجو ،الكمثرى والتين 20جنيها للكيلو الواحد،لدي بائعي التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم في سوق العبور لتجارة الجملة سجل 120جنيها، بينما سجل 130 بسوق اكتوبر لتجارة الجملة لوزن 20كجم ،بينما يسجل سعر القفص200جنيها ، في الصعيد لوزن 37كجم .

واضاف التجار أن سعر حزمة البقدونس ، الكسبرة ، الشبت ، الجرجير 75 قرشا ، والكرفس 200قرش،و الملوخية جنيهان للحزمة ،والبامية 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 6إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي أو الصوب 5 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

اسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار إلى أن أسعار الفلفل الحامي 10جنيهات ،و الكوسة 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،الفاصوليا45جنيها،والبطاطس من 8 إلى 9جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 10،والكرنب من 15 إلى 20جنيها للواحدة.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار إلى أن الفلفل من 10إلي 11جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 5جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 6إلي 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45جنيها، والبامية 10إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون 8إلي 10جنيهات .

اسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الجوافة استقر بين 12 إلي 20جنيها ،والموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 25،والبلح البرحي 30 ،والتفاح الأخضر 25جنيهًا.

وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 7.5 إلى 10جنيهات،و التفاح الاصفر30جنيها،والبرقوق 25جنيها إلى 30جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 جنيها ، والتفاح اللبناني الاحمر 25جنيها إلى 30،الموز المستورد 25 جنيها.

اسعار الفاكهة اليوم

و نوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 17.5إلي 20جنيها،التين من 14إلي20جنيها ، الكنتالوب 12جنيهات للكيلو .

وأكد التجار إلى أن سعر المانجو نعومي ، الزبدة أو السكري ب 25 جنيها،والفص ب80جنيها والعويس 35 جنيها ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 20جنيها ،والخوخ البلدي 15إلي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .