اقتصاد وأسواق

إنخفاض الجوافة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء28-9-2021

تذبذب اسعار الخضار والفواكه اليوم الثلاثاء في الاسواق
الصاوي أحمد 9:25 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 9:25 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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تباينت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 ،وتراجعت الجوافة إلى 6.5جنيه مقابل 10جنيهات ،و الطماطم بين 6.5إلي 8جنيهات،بدلا من 9 جنيهات ،والخيار 6جنيهات ،والبطاطس من 6.5إلي 9جنيهات ، والباذنجان العروس 6جنيهات ،والتفاح والكمثرى 25جنيها، والتين 20جنيه،لدي بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق الجملة

وأشار التجار إلى أن قفص الطماطم بأسواق بالعبور وأكتوبر لتجارة الجملة سجل 160جنيها للقفص وزن 20كجم ،و سجلت 220جنيها،في الصعيد لوزن القفص 37كجم .

وأكد التجار أن ربطة البقدونس ،الكسبرة ،الشبت ، الجرجير سجلت 50قرشا، والملوخية جنيهين للواحدة ،والبامية 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 24 جنيها ،والقثاء 3.5إلي 5جنيهات،و الخيار من 5 الي 6جنيهات، والباذنجان الرومي 5جنيهات .

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أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر ورق العنب 46جنيها ،والفلفل الحار /الشطة تراوح بين 6إلي 8جنيهات للكيلو ،والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 25جنيهاالفاصوليا20جنيها،والبطاطس8 جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات إلى 8،والكرنب 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

والمح التجار إلى أن الفلفل يتراوح بين 6إلي 8جنيهات ،والباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 8جنيهات،والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 20جنيها،والبامية 15جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون من 10إلي 14جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن اسعار الجوافة تراوحت بين 6.5 إلي 15جنيها،الموز البلدي من11 جنيها إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها،والبلح البرحي 30 جنيها ،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

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وافاد التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5إلى 10جنيهات ،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق الاسود 35 جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 جنيها ،والتفاح الاحمر 25جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 6.5جنيه،والعنب الاحمر والتين 20جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 12جنيها .

أسعار المانجو

وذكر التجار إلى أن متوسط سعر المانجو بين 17 إلى 25جنيها للكيلو ،والمانجو الفص 70جنيها ،والعويسي من 30إلي35جنيها .

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وكشف التجار أن سعر المانجو الفونسو 35جنيها، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى من15جنيهاإلي 20 جنيها،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة 10جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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